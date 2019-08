El entrenador de Rosario Central Diego Cocca destacó hoy que lo "enojó mucho" la venta del delantero Maximiliano Lovera al fútbol griego de manera intempestiva e admitó que le dieron ganas "de no seguir", aunque tomó la decisión de continuar debido al apoyo del plantel.

"No les voy a mentir, cuando me enteré el jueves por la noche (de la venta de Maximiliano Lovera a Grecia) me enojó, me puso muy mal", dijo hoy Cocca en conferencia de prensa, al tiempo que dijo que le dieron ganas "de no seguir" pero que reflexionó y contó con el apoyo del plantel .

"Hablé con los dirigentes y con los jugadores, vivo en la Argentina, entiendo un montón de situaciones. Lógicamente que la comisión directiva tiene que tomar una decisión que es importante para el club. Pero es duro en la quinta fecha, a mitad de camino. No voy a mentir, cuando me enteré el jueves por la noche (de la venta de Lovera) me enojó, me puso muy mal", dijo Cocca, con visible fastidio.

"Me dieron ganas de no seguir pero, reflexioné y hablé con los jugadores, que me dieron todo su apoyo".

El entrenador contó el trabajo que venían desarrollando con Lovera. "Estábamos tratando de potenciarlo, de trabajarlo en la parte física, técnica y psicológica para hacerlo madurar y que se convierta en un jugador importante para nosotros. Estábamos convencidos de eso, de que íbamos por un buen camino", contó el DT.

"Por eso -continuó con malestar- siento que es un perjuicio para mí y mi cuerpo técnico. Está claro que las reglas en el fútbol son claras, pero que hoy tengamos un jugador importante menos es un perjuicio muy grande para nosotros".

El técnico, tras destacar que el plantel le dio todo su respaldo, siguió con sus cuestionamientos a los dirigentes: "No estoy empezando a dirigir, ya llevo 12 años en esto, pero no me gusta que me hagan estas cosas, ni en mi trabajo ni en mi vida. Pero reitero, entiendo la situación, vivo en la Argentina y veo los problemas que tenemos todo".

Pese a su fastidio, Cocca consideró que esta situación "servirá para unirnos más que nunca. Esto es un perjuicio como cuerpo técnico, pero hay que pensar que seguimos en carrera, todos juntos, todos unidos, y tomando las mejores decisiones porque Central es lo más importante".

"Me dieron ganas de no seguir pero, reflexioné y hablé con los jugadores, a los que quiero agradecer públicamente, porque ya tuvieron una situación incómoda, porque se te vaya un compañero un jueves teniendo que jugar un parido un domingo es durísimo", amplió el entrenador