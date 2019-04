Cocca dejaría afuera del equipo de Central a algunos pesos pesados para mañana

Uno sí, el otro no. Matías Caruzzo retornaría al equipo titular, mientras que Néstor Ortigoza ocuparía un lugar en el banco.

Uno sí, el otro no. Matías Caruzzo retornaría al equipo titular, mientras que Néstor Ortigoza ocuparía un lugar en el banco.

El técnico de Central, Diego Cocca, sigue preparando el equipo de cara al choque de mañana ante Universidad Católica de Chile por la Copa Libertadores. Y, siguiendo con la idea de lo que dijo ayer, que iba a poner a los "jugadores que tengan personalidad y hagan lo que practicamos, no me importan si tiene, 15, 20 ó 30 años", hoy en el ensayo de fútbol diagramó un equipo que se parece bastante a esa idea. De hecho, si mañana se repite en el arranque del cotejo, quedarán afuera de las once Ortigoza, Zampedri, Herrera y Bettini, entre otros.

"Estamos ante una chance de seguir en un torneo internacional, así que tenemos que salir a ganar porque es el único resultado que nos sirve. Sé que la gente está disconforme por los resultados, sobre todo en nuestra cancha, pero estamos en Central y voy a poner a los jugadores que tengan personalidad y hagan lo que practicamos, no me importan si tienen 15, 20 o 30 años", aseguró el entrenador "canalla" Diego Cocca.

En ese marco, el DT hoy paró en la cancha un equipo que se parece en buena medida al que jugó el último domingo ante Aldosivi, especialmente de mitad de cancha en adelante, con el Colo Gil, Rodrigo Villagra, Maxi Lovera y Jonás Aguirre, y Claudio Riaño como único punta.

En escencia si se tiene en cuenta el último partido, Cocca dispondría tres cambios: los ingresos de Matías Caruzzo, Nahuel Molina y Fabián Rinaudo por el juvenil Facundo Almada, Gonzalo Bettini y Joaquín Pereyra.

En definitiva, y más allá de que no está confirmado, el equipo que podría parar Central mañana para recibir a Catolíca a partir de las 19.15 sería con Jeremías Ledesma; Molina, Caruzzo, Miguel Barbieri y Alfonso Parot; Rinaudo y Villagra; Leonardo Gil, Maximiliano Lovera y Jonás Aguirre; y Claudio Riaño.

En el banco de relevos Cocca dejaría a varios pesos pesados entre los que figuran Néstor Ortigoza, Fernando Zampedri y Germán Herrera, además de Bettini y el colombiano Jarlan Barrera. Duvan Vergara, que tiene una molestia, también estaría en el banco.

El canalla, que marcha último con un punto en el grupo H de la Copa Libertadores, recibirá mañana a las 19.15 en el Gigante de Arroyito a Universidad Católica de Chile, que está segundo con seis unidades.

Central está obligado a ganarle a Católica para mantener una remota chance de clasificarse a la segunda fase de la Copa como segundo o, en su defecto, de clasificarse a la actual edición de la Sudamericana, como tercero.

El partido, por la quinta fecha del grupo, será arbitrado por el uruguayo Esteban Ostojich y televisado por la señal de cable Fox Sports y Facebook Watch.