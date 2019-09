Cocca: "Con este nivel es difícil que nos ganen"

El entrenador Diego Cocca se mostró satisfecho con el rendimiento que mostró Central en el empate con Racing por 1 a 1. "Estoy orgulloso de cómo jugó el equipo. Con este nivel es difícil que ganen", aseguró.

Tras la consulta sobre que sensación le dejó que su equipo haya marcador claras diferencias con su rival de turno pero no le alcanzó para hacerse con los tres puntos, dijo: "No me conforma. Me da tranquilidad. Estoy orgulloso por lo que jugó el equipo".

Y continuó: "Fuimos superiores pero no se reflejó en el marcador. Hoy (la pelota) no entró".

Por último, el DT canalla se refirió al buen rendimiento que viene mostrando su equipo: "Nos ocupamos en mejorar. Con este nivel es difícil que nos ganen".