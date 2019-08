Cocca apuesta a que Gamba vaya al banco el domingo

Mientras el equipo se entrenaba en el Gigante de Arroyito, Lucas Gamba completaba la revisión médica, el paso previo a firmar el contrato que lo ligará al canalla por los próximos tres años. Fue justamente por esos trámites de rutina que el delantero no pudo participar de la práctica de fútbol pensando en el partido de mañana ante Talleres. No obstante, Diego Cocca hizo referencia a la llegada del atacante y no tuvo el mínimo reparo en anunciar que si el ex Huracán “está bien, posiblemente lo llevemos al banco”. Fue una aseveración que muchos podían imaginar, pero saliendo de boca del mismísimo entrenador indudablemente tiene otro condimento. Sobre los once que pondrá en cancha para la segunda fecha de la Superliga el DT no confirmó nada, pero por lo que utilizó en el ensayo de ayer (a puertas cerradas) será el mismo equipo que arrancó en Tucumán, frente a Atlético.

Era muy difícil, prácticamente imposible, que Gamba pudiera disputar un lugar entre los once para el choque de mañana. Sí Cocca lo esperaba para la práctica de ayer, algo que finalmente no pudo ser. Es que el delantero tuvo que darle prioridad a todos los trámites médicos y de firma del contrato primero. Es más, en las primeras horas de la tarde el club hizo oficial la contratación del delantero. De igual forma Cocca actuó proporcionalmente a la fuerza que hizo para que el jugador llegue a Arroyito. Es por eso que miró a futuro con demasiado optimismo y se animó a decir que lo cuenta para tenerlo entre los 18, lo que no deja de ser un dato trascendente, ya que no ocurrió (para los amistosos, por supuesto) con ninguno de los otros futbolistas que llegaron como refuerzos. Es más, de Nicolás Colazo dijo que le falta desde lo físico y prácticamente lo descartó.

Ocurre que el nombre de Gamba fue uno de los primeros que solicitó, más allá de que antes del ex Unión se hicieron trámites por otros futbolistas, como por ejemplo Cristian Chávez. Lo cierto es que Gamba llegó en la tarde noche del miércoles y recién hoy tendrá su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros, pero eso no le impedirá ser ya mismo una alternativa para el técnico.

Incluso, Cocca al ser consultado sobre si llegaba para jugar en lugar de Lovera o si ambos podían compartir equipo dijo: “Pueden jugar juntos tranquilamente. Si están en un buen nivel y hay que ponerlos, le buscaremos la vuelta para que jueguen juntos”.

Por lo demás, Cocca fue a lo seguro. Con Alfonso Parot ya fuera del club (ver página 3) apostó por el mismo equipo que arrancó en Tucumán. Es que podía darle alguna posibilidad de cambio el hecho que el chileno no hubiera resuelto su salida. En ese caso, al jugar de local, la chance de Poncho sobre Emanuel Brítez hubiera corrido, pero en este contexto y, sobre todo, con Colazo fuera de forma física, el ex Independiente y Unión se mantendrá entre los once, ocupando una posición en la que jugó muy poco.

En esta decisión de Cocca mucho tuvo que ver el resultado del pasado lunes. Es que la victoria trajo tranquilidad y cierto conformismo. Por ahí pudo haber un espacio para Sebastián Ribas, pero el delantero ayer no pudo entrenarse (ver aparte).

Así, Cocca no tocará nada para el segundo partido del canalla. Por supuesto otra vez los ojos estarán puestos en la respuesta que entregue Brítez marcando punta por izquierda, sobre todo teniendo en cuenta que el choque de mañana tendrá al equipo auriazul, desde la estrategia, con algunas obligaciones más que las que tuvo en el debut.

También será interesante qué posibilidades le da el equipo a Lovera para hacerle más fluido el juego y que de esa forma el misionero logre entrar más en contacto con la pelota. Lo concreto es que tendría que pasar algo raro para que el técnico cambie hoy algún nombre. Y de lo que no parece haber dudas es que Gamba será una de las alternativas a esa base que al menos por ahora no se alterará.