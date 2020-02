Clubes de la provincia "en alerta"

“Los clubes de toda la provincia, desde los pequeños del fútbol infantil como Loma Negra hasta los grandes de Rosario como los de la costa, Provincial o Gimnasia, están en alerta”. Así lo aseguró en diálogo con Ovación el presidente de la Federación Santafesina de Clubes y secretario de la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas (Areda), Néstor Bianchi. Se trata de 852 entidades deportivas de toda la provincia cuya “continuidad normal” de las actividades dependerá de los apoyos que ya les prometieron dar los Estados nacional y provincial.

”Tuvimos una reunión con la ministra de la Nación (Inés Arrondo), a quien le trasladamos el problema que les provoca el pago de las boletas de gas, y también ya tuvimos diálogo con la secretaria de Deportes de la provincia (Claudia Giaccone), que por ahora sigue respetando la quita del 40 por ciento en luz y agua que otorgó por decreto el ex gobernador (Miguel) LIfschitz tras ocho asambleas realizadas por la federación ante la subas desmedidas durante el gobierno de Macri”, dijo Bianchi.

Hasta ahí cierta “calma”, pero lo que le preocupa al directivo seriamente es el aumento salarial del 20 por ciento, escalonado, que se consiguió en paritarias el 29 de enero pasado y que se aplicará a partir de abril.

“Lo que muchos no saben es que prácticamente el 70 por ciento o más de lo recaudado en las cuotas societarias se va al pago de los salarios, obra social y aportes previsionales. Entonces, cuando se otorgue la suba esto va a afectar a los bolsillos de muchos socios y así se corre el riesgo de que muchas familias no puedan afrontar el pago de las cuotas del club, algo que no es de primera necesidad para muchos, pero para otros significa toda una contención social”, dijo Bianchi, quien además es paritario.

Ovación lo consultó sobre el perjuicio que les provocó a los clubes de fútbol en particular el aumento de más del 100 por ciento del servicio que prestan los policías fuera del horario de trabajo llamado comúnmente como servicio adicional.

“Eso lo están peleando las asociaciones, los perjudica a los clubes porque son ellos quienes pagan”, dijo, y adelantó que la secretaria Giaccone se comprometió a juntarse con el titular de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, para llegar a un acuerdo.