Claudio Pochettino: "Se lo merece como nadie"

Murphy está revolucionado. ¡Cómo no! Todo el pueblo de 4 mil habitantes no hace otra cosa que hablar del apellido que lo hizo nuevamente trascender, pero ahora hasta límites insospechados. Es que Mauricio Pochettino llegó a la "final del mundo" del fútbol como lo graficó su primo segundo, Claudio, ex jugador y hasta hace poco técnico de Central Córdoba. Y no sólo él, también el otro apellido ilustre, Paulo Gazzaniga, el arquero suplente de este increíble Tottenham, que el 1º de junio disputará la final de la Champions League por primera vez en el Wanda Metropolitano de Madrid.

"Es un verdadero orgullo para todos nosotros. Imaginate. Acá somos un montón de Pochettino y también de Gazzaniga, precisamente ahora estoy comiendo un asado con uno de ellos. No sabés cómo está el pueblo y cómo estará el día de la final. Todo el mundo prendido a la televisión", resumió Claudio, primo del famoso Mauricio a través de sus padres. Horacio el de él, y Héctor el del entrenador del Tottenham, quien vio el partido junto a mamá Amalia y los hermanos del hoy técnico más famoso, Javier el mayor y Martín el menor, el que "no es futbolero para nada".

Claudio, quien estudia una oferta de Sportivo Belgrano de San Francisco (mientras integra el Grupo Ekipo, con base en Funes), vio el partido junto a sus hijas Laila y Maite, deportistas como él pero de hockey, y confesó que "fue una locura cuando Moura (Lucas, el brasileño autor de los tres goles) hizo el gol cuando no quedaba nada. No lo podíamos creer, el pueblo fue un estallido. Pero Mauricio se lo merece como nadie, porque hizo una carrera formidable de jugador pero es mucho más la que hace como entrenador. La personalidad y el liderazgo los demostró con creces. Fijate si repasás el partido que cuando iban noventa minutos se lo ve decirle a uno de sus jugadores que se podía. Mi esposa que es psicóloga me hizo ver luego ese detalle y fue así. Yo creía que era imposible ganar, sin embargo él no perdió la fe y tuvo su premio. Se me pone la piel de gallina de sólo recordarlo".

Pochettino dijo que con Javier están organizándose para que la familia se traslade a Madrid. "Sería bárbaro acompañarlo, lo estamos viendo". Y confesó que en la noche del pasaje a la final "le mandé a Mauricio un mensaje de felicitación diciéndole todo lo que lo admiro por lo que está haciendo desde hace rato". El DT del Tottenham hace bastante que no va a Murphy y coincide con el tiempo que lleva en el club inglés y Claudio dice que "trato de no joderlo. Soy muy respetuoso de sus tiempos y nos comunicamos cada tanto".

Y sí dice que "nunca lo vi tan emocionado, tan desbordado de alegría. Y es lógico, porque las formas fueron más importantes todavía que la instancia que se jugaba. Calcula que toda la presión estuvo sobre sus espaldas, muy distinto a cuando sos jugador, cuando además sos más chico y tenés un grado mayor de inconciencia".

El primo agrega también que "no me sorprende lo que está viviendo, se veía venir. No por nada es uno de los pocos técnicos que en Inglaterra lograron tanta continuidad. Además hay una institución que banca un proyecto creyendo en su trabajo. Nada es casualidad".

"De verdad creo que la final de la Champions es como la final de un Mundial. Viéndolo en términos egoístas o individualistas, es un orgullo tremendo ver el apellido Pochettino en la cúspide del fútbol", resaltó.

Por supuesto, la opinión de Claudio sobre la posibilidad de que algún día Mauricio dirija a la selección nacional no podía faltar. Pero ahí el primo fue más cauto. "Esto es muy personal, porque quizás en unos años me sorpresa, pero me parece que no lo veo. Tiene la capacidad, por supuesto, eso está fuera de discusión, pero es difícil dejar una estructura de club tan organizado como la del Tottenham. En una selección no es lo mismo".

Claudio contó además que "el papá de Paulo Gazzaniga se lo llevó de chico a España y también es un orgullo enorme verlo llegar adonde llegó. Por eso te digo que el día de la final se paralizará todo el pueblo y creo que en toda la zona y en la misma Rosario".