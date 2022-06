Clásico santafesino: Colón y Unión empataron en un partido con muchas emociones

que fue ampliamente superior a Unión, pero no tuvo eficacia y Unión en la única que tuvo se puso arriba en el marcador.

El Sabalero tuvo la iniciativa desde el arranque jugando en campo del Tate y manejando el balón ante un rival que apostaba decididamente al contragolpe. Y justamente por esa vía llegó al gol: a los 21 minutos luego de una corrida por derecha de Federico Vera que ganó en velocidad y asistió a Mauro Luna Diale, quien definió con un toque suave para vencer a Leonardo Burián.

En la primera llegada a fondo Unión se ponía en ventaja. Rápidamente pudo empatar Rodrigo Aliendro, pero su remate se fue al lado del caño derecho del arco defendido por Santiago Mele.

Minutos después, Ramon Ábila asistió a Facundo Farías, quien quedó mano a mano con Mele y el arquero uruguayo tapó el remate. Lo tuvo Andrew Teuten con un remate cruzado luego de una pelota que aguantó Wanchope. Y el propio Ábila dispuso de un cabezazo dentro del área que terminó rechazando Mele.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1536031239379075075 ¡CONTRA PERFECTA Y GOL TATENGUE! Vera se llevó la pelota por derecha y le sirvió la pelota en bandeja a Luna Diale, que definió ante Burián para el 1-0 de Unión en el clásico por la #LigaProfesional. pic.twitter.com/kfDJkEEW0o — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2022

A esa altura era un milagro que Unión estuviera ganando el partido ya que había sido superado por Colón en desarrollo de juego y en acciones de gol. Pero pagó la falta de eficacia y se fue a los vestuarios abajo en el marcador. Y encima con un hombre de menos por una irresponsabilidad de Facundo Garcés quien pisó a Jonatan Álvez. Darío Herrera le mostró la tarjeta amarilla pero a instancias del VAR el arbitro revisó la jugada y le mostró la tarjeta roja.

En el segundo tiempo y pese a contar con un hombre menos, Falcioni decidió el ingreso de Luis Rodríguez en lugar de Teuten y Lertora quedo como marcador central. Lo fue a buscar Colón, ante un Unión que pese a jugar con un hombre más se dedicó a especular y a no proponer.

Y el Sabalero con la jerarquÍa de sus futbolistas lo fue metiendo dentro del área. En esos primeros minutos y a instancias del VAR el que se fue expulsado fue Juan Carlos Portillo por una plancha a Aliendro. Herrera lo amonestó pero al revisar la jugada le mostró la tarjeta roja.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1536041001944502273 ¡ESTALLÓ EL CEMENTERIO DE LOS ELEFANTES! Facundo Farías la clavó contra el palo y los hinchas Sabaleros explotaron en alegría tras el 1-1 en el clásico ante Unión por la #LigaProfesional. pic.twitter.com/Nu1lD7Lu1U — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2022

A partir de ese momento la supremacía de Colón fue mas notoria y a los 24' llegó el empate desde los 12 pasos con una muy buena ejecución de Facundo Farías previo penal de Mele a Aliendro. Siguió dominando Colón y a los 40' Wanchope Ábila marcó un golazo al hacer pasar de largo de Calderón y picar el balón ante la salida de Mele.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1536048868818821121 ¡WANCHOPE LO DIO VUELTA! El delantero del Sabalero recibió y definió de gran manera para poner el 2-1 de Colón en el clásico en la #LigaProfesional. pic.twitter.com/ROpS2GOkAd — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2022

Parecía que con el 2 a 1 Colón se quedaba con el Clásico, pero Herrera ya en tiempo de descuento marcó penal para Unión, luego de que un remate de Lucas Esquivel le pega el codo a Eric Meza, aunque la sensación es que no fue como para marcar penal. No le importó a Jonatan Álvez, quien a los 47' puso el empate y el definitivo 2 a 2.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1536049083827232768 ¡ÁLVEZ LO EMPATÓ EN EL FINAL! Tras la mano que pitó Herrera, el delantero de Unión se hizo cargo y definió con clase desde el punto penal para el 2-2 definitivo en el clásico santafesino de la #LigaProfesional. pic.twitter.com/dLz2VSVo49 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2022

En un partidazo, Colón hizo los méritos para ganar con comodidad, pero pese a marcar dos goles desperdició una infinidad de chances muy claras. Y Unión casi sin atacar marcó dos goles y terminó festejando un empate con sabor a triunfo porque fue menos que su rival a lo largo de los 90 minutos. Y para Colón fue un empate con sabor a derrota, porque tenía todo para festejar y se le escapó en el final mereciendo ampliamente la victoria.

https://twitter.com/LigaAFA/status/1536047242007785473 ¡Final de un PARTIDAZO! En un emocionante #ClásicoSantafesino, @ColonOficial y @clubaunion empataron 2 a 2 por la #Fecha2 del #TorneoBinance Farías y Ábila marcaron para el local; Luna Diale y Álvez para la visita. pic.twitter.com/Y79ru8uuoU — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) June 12, 2022

SÍNTESIS

Colón 2: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Joaquín Novillo y Rafael Delgado; Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Andrew Teuten; Facundo Farías y Ramón Ábila. DT: Julio Falcioni.

Unión 2: Santiago Mele; Federivo Vera, Emanuel Britez, Franco Calderón, Diego Polenta y Claudio Corvalán; Enzo Roldán, Juan Carlos Portillo y Kevin Zenón; Mauro Luna Diale y Jonatan Álvez. DT: Gustavo Munúa.

Goles: PT 20' Mauro Luna Diale (U); ST 24' Facundo Farías, de penal (C), 40' Ramón Ábila (C) y 47' Jonatan Álvez, de penal (U)

Cambios: ST 0' Luis Rodríguez x Andrew Teuten (C); 14' Juan Nardoni y Lucas Esquivel x Mauro Luna Diale y Kevin Zenón (U); 28' Imanol Machuca x Federico Vera (U); 37' Juan Sánchez Miño x Christian Bernardi (C); 40' Lucas Acevedo x Facundo Farías (C) y Matías Gallegos x Enzo Roldán (U).

Amonestados: Ábila, Meza (C); Mele, Polenta, Álvez (U)

Expulsados: PT 45' Garcés (C) y ST 10' Portillo (U)

Estadio: Brigadier Estanislao