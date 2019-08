Clásico de rugby por la diversidad

El deporte y el activismo LGTBIQ+ (lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, queer, y cualquier otra sexualidad) se unirán el próximo sábado, a las 14, en el Hipódromo del Parque de la Independencia, cuando salgan a la cancha los equipos de rugby Quimeras Deporte Diverso y Ceibos Rosario Rugby. Se trata del primer amistoso por la diversidad que intentará instalarse en la ciudad como un clásico.

Quimeras tiene Facebook, Instagram (quimerasdeportediverso) y email: quimerasdeportediverso@gmail.com. Es una ONG dedicada hace dos años a visibilizar y sensibilizar respecto de la diversidad y la disidencia sexual en el campo del deporte. Desempeña, además, una militancia activa con otras instituciones del colectivo LGTBIQ+. Sus miembros tienen entre 20 y 35 años.

Y Ceibos Rosario Club es un club de semejantes características, bastante nuevo en la ciudad, y un desprendimiento de otro equipo rosarino: Lobitos de Río.

Ovación dialogó con uno de los quince jugadores del plantel de Quimeras, Jaime Jorqueras, uno de los ala (forward).

"Desde el año pasado venimos haciendo encuentros desde rugby social amateur: jugamos contra Ciervos Pampa y Botines Solidarios, equipos que no tienen la estructura tradicional de cualquier club", explicó el abogado de 29 años.

Ciervos fue el primero de la región en integrar la International Gay Rugby. Estos clubes no tienen las estructuras tradicionales de cualquier club (Sub 20, Sub 15) y son abiertos a la participación de jugadores sin tener en cuenta la identidad de género.

"No pretendemos ser un búnquer de varones homosexuales, hay jugadores hetero y también mujeres, aunque son minoría", resaltó Jorqueras antes de invitar a sumarse a las prácticas a todo aquel o aquella que quiera jugar al rugby más allá de la heteronorma. Entrenan martes y jueves, de 20.30 a 22.30 al lado del Monumento de los Caídos en Malvinas

"Puede sumarse cualquier persona a jugar, tenga o no experiencia con la ovalada, y además con cualquier cuerpo: estamos en contra de la idea de que los grandotes deben juegar al rugby, los piernudos al fútbol, los altos al básquet o al vóley y los livianos deben hacer danzas. Tal como sostiene esta cuarta ola feminista creemos que hay que aceptar y respetar el cuerpo. Ellas dicen «mi cuerpo es mío, nosotros también»", dijo el jugador.

Aquellos juegos Gays de 1999

En 1999 se realizaron los Juegos Gays de Argentina en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) y en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). La muestra "Revolucionistas" que se realizó en abril dio testimonio de ellos con una foto de la militante lesbiana Natalia Bolcatto, del colectivo Arco Iris. Tiempos sólo de fútbol por la diversidad, que se superaron.