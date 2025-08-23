La Capital | Ovación | clásico rosarino

Clásico rosarino: los hinchas podrán ingresar al Gigante de Arroyito tres horas antes del partido

Con localidades agotadas los organismos de seguridad dispusieron un operativo de casi 600 policías. El partido comienza a las 17.30

23 de agosto 2025 · 13:47hs
El Gigante de Arroyito ya está listo para el clásico rosarino. Central y Newells

Héctor Río

El Gigante de Arroyito ya está listo para el clásico rosarino. Central y Newell's, con los once definidos.

El clásico rosarino de esta tarde en el estadio de Central contará con casi 600 policías activos. Las puertas del Gigante se abrirán a las 14.30, unas tres horas antes del inicio del juego previsto para las 17.30.

“El operativo es dinámico como todo dispositivo de cancha, se va reformulando de acuerdo al resultado del partido”, explicaron las autoridades del gobierno santafesino sobre el plan de prevención.

El director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, contó que el despliegue de los efectivos comenzará antes del encuentro. Además, enfatizó que el servicio habitual de la fuerza en la ciudad “no se resiente por un partido de fútbol”.

Como complemento de la tarea de los uniformados, en el Gigante de Arroyito habrá unos 250 vigiladores privados.

>> Leer más: Rosario Central vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Operativo en el Gigante de Arroyito

Peverengo confirmó la convocatoria de 582 policías para el operativo de este sábado. “No van a estar todos necesariamente en el estadio”, aclaró en cuanto a la actividad programada para el derbi.

En tanto, el coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos, Gustavo Velázquez, anticipó que las puertas del Gigante se abrirán a las 14.30, tres horas antes del inicio del cotejo.

“Sabemos que lo mira todo el país y gran parte del mundo. Esperemos que todos estemos a la altura de las circunstancias”, manifestó.

El funcionario recordó que en los últimos partidos del Canalla como local hicieron una serie de cambios de los controles sobre bulevar Avellaneda. Al respecto, aseveró: “Hemos reordenado el estacionamiento para evitar cualquier tipo de conflicto en los accesos”.

El coordinador dijo que el derbi es el evento deportivo más importante en Santa Fe y expresó: “Para todos los que respiramos fútbol, esta es una semana especial”. Finalmente, destacó el compromiso de los dirigentes de ambos clubes “para aportar todo lo que está a su alcance”.

Probables formaciones

Central

Broun: Coronel, Mallo o Komar, Quintana y Sández; Ibarra; Di María, Malcorra, y Campaz; Copetti y Veliz

DT: Ariel Holan

Newell's

Espínola; Montero, Lollo, Noguera, Cuesta y Martino; Banega y Sotelo; Herrera, Carlos González y Gonzalo Maroni.

DT: Cristian Fabbiani

Hora y TV: 17.30 Espn Premium

Estadio: Gigante de Arroyito

Arbitro: Darío Herrera

Noticias relacionadas
El árbitro Darío Herrera impartirá justicia en el clásico rosarino.

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

El último banderazo se realizó el 13 de febrero de 2025.

Banderazo confirmado: los hinchas de Newell's se preparan para el clásico rosarino

Las autoridades provinciales presentaron los preparativos del clásico rosarino.

El clásico tendrá operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque

Ever Banega, de Newells, e Ignacio Malcorra, de Central.

Clásico rosarino: la pelota parada, un recurso que otra vez puede ser decisivo

Ver comentarios

Las más leídas

Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Noche de Luna Negra: de qué se trata y cuáles son los rituales recomendados

Noche de Luna Negra: de qué se trata y cuáles son los rituales recomendados

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Central reveló el estado de salud del jugador que chocó con el auto cuando iba a practicar

Central reveló el estado de salud del jugador que chocó con el auto cuando iba a practicar

Lo último

Clásico rosarino: los hinchas podrán ingresar al Gigante tres horas antes del partido

Clásico rosarino: los hinchas podrán ingresar al Gigante tres horas antes del partido

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Clásico rosarino: los hinchas podrán ingresar al Gigante tres horas antes del partido

Con localidades agotadas los organismos de seguridad dispusieron un operativo de casi 600 policías. El partido comienza a las 17.30
Clásico rosarino: los hinchas podrán ingresar al Gigante tres horas antes del partido
El clásico, el partido del potrero, el corazón, la picardía y la inteligencia artesanal

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El clásico, el partido del potrero, el corazón, la picardía y la inteligencia artesanal

Números y curiosidades del clásico más antiguo del fútbol argentino

Por Carlos Durhand
Ovación

Números y curiosidades del clásico más antiguo del fútbol argentino

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria
La Ciudad

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia
La Región

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió
La Región

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Noche de Luna Negra: de qué se trata y cuáles son los rituales recomendados

Noche de Luna Negra: de qué se trata y cuáles son los rituales recomendados

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Central reveló el estado de salud del jugador que chocó con el auto cuando iba a practicar

Central reveló el estado de salud del jugador que chocó con el auto cuando iba a practicar

Microcentro vallado: Milei diserta en la Bolsa de Comercio con un megaoperativo afuera

Microcentro vallado: Milei diserta en la Bolsa de Comercio con un megaoperativo afuera

Ovación
Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios en Avellaneda
Ovación

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios en Avellaneda

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios en Avellaneda

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios en Avellaneda

Números y curiosidades del clásico más antiguo del fútbol argentino

Números y curiosidades del clásico más antiguo del fútbol argentino

Newells guardó sus mejores armas y llega en levantada el gran duelo en Arroyito

Newell's guardó sus mejores armas y llega en levantada el gran duelo en Arroyito

Policiales
Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

La Ciudad
Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria
La Ciudad

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro

Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Por Martín Stoianovich

Policiales

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo foco de delitos
POLICIALES

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo "foco de delitos"

Cayó Monta, vinculado a la barra de Newells, por una balacera contra una casa
Policiales

Cayó "Monta", vinculado a la barra de Newell's, por una balacera contra una casa

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular
Política

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad
Política

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios
Política

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios

Usurpación: se metieron a una casa porque el dueño había muerto pero apareció y estaba vivo
Policiales

Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: Nos pone en igualdad
Política

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: "Nos pone en igualdad"

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales
POLITICA

"La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales"

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto
La Ciudad

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto

El Senado aprobó la ley de  financiamiento universitario
POLITICA

El Senado aprobó la ley de  financiamiento universitario

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia
economia

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

Por Alvaro Torriglia
Economía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales
La Ciudad

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Por Pablo Mihal
Ovación

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin
La Ciudad

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin