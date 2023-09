Clásico rosarino: Gabriel Heinze necesita un triunfo con más urgencia que Miguel Russo

>>Leer más: Russo: Uno sabe lo que es un clásico en esta ciudad

Al Central de Russo no le sobra nada, aunque su estadía no correría riesgos. Tampoco cuenta con un plantel rico y abundante, perdió figuras importantes por transferencias y transita el torneo tratando de meterse en alguna Copa como objetivo principal. No mucha más que eso. El canalla ostenta una enorme racha jugando en casa con 23 partidos sin perder, once triunfos y doce empates. Números que convirtieron al Gigante, hasta el momento, en un reducto inexpugnable.

La racha adversa de la Lepra ante el canalla y la de Russo -no perdió ninguno de los diez que disputó- en particular conducen a la imperiosa necesidad de los rojinegros de dar el batacazo y boicotear la tranquilidad que pudiera ostentar Central en este tipo de enfrentamientos.

Central v. Newell's, Russo v. Heinze. El duelo en un sábado de pura acción donde la igualdad cotiza en alto, pero donde la necesidad pesa sobre la visita más allá del sabor y/o sensación a empate.