Ciro Messi en modo Dibu Martínez: el tierno video que compartió Lionel Messi

Más allá de que aún conserva el perfil bajo, con el paso del tiempo Lionel Messi fue perdiendo un poco su timidez y modificando su personalidad. El nacimiento de sus hijos también fue vital en este aspecto seguramente. Tal vez por eso cada vez se anima a compartir más cosas de su seno familiar en las redes sociales. En ese marco este viernes subió en su perfil de Instagram un material con su hijo Ciro como protagonista estelar. Y, como no podía ser de otra manera, en cuestión de minutos la publicación explotó de likes.

Muchos seguidores quedaron tan sorprendidos con la posición en la que eligió jugar como por sus dotes para el puesto. El menor de los Messi eligió el puesto de arquero, se tiró con gran habilidad y voló con gran estilo con los disparos que le tiraron.

Además de atajar, Ciro acompañó el juego cantando al ritmo de 3 estrellas, la canción de Duki y Bizarrap en conmemoración a los campeones del mundo.

“Faltan 100 minuto’ y ya no tengo voz. El cuerpo que no aguanta, quiere ser campeón. Le hablamos al cielo y nos la trajo Dio’. Dibu Martinez con la 23, Acuña por la banda, y no lo ven. Cuti Romero con la 13 recupera la bocha para el 10″, dice el fragmento de la canción que entona con muchas ganas Ciro.

En ese sentido, el propio Lionel Messi contó en una reciente entrevista que sus hijos lo cargan con la histórica frase que le dijo al neerlandés Wout Weghorst luego de clasificar a los cuartos de final del Mundial: “Andá pa’llá, bobo”.

“Ahora los chicos a veces me cargan con eso”, relató el capitán de la selección al diario Olé y agregó: “Cuando pasa algo o se pelean entre ellos o discuten por algo lo tiran y alguno que otro lo usa”.

Cada vez que habla de su retiro, Leo admite que le gustaría dejar el profesionalismo para dedicarle más tiempo a disfrutar con su familia, no obstante como bien lo reconoció en una nota que brindó este jueves seguirá jugando por un tiempo más, incluso dejó la puerta abierta para el Mundial 2026, al margen de que no sabe que sucederá más adelante.

Messi volverá a jugar este sábado en PSG -sin los lesionados Mbeppe, Neymar y Sergio Ramos-, que recibe a Touluse