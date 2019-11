Cinturones negros a ganar con nada

En un pasaje estrecho de zona sudoeste hay una entrada también estrecha conectada a un pasillo con paredes sin revocar que termina en un tinglado con piso de portland. Allí, sin tatami de goma ni bolsas para practicar patadas, con un cajón de madera en lugar de “step” y un pedazo de caño por barra, se entrenan taekwondistas desde los 4 a los 40 años en la escuela Do Jihye (que en coreano significa “camino a la sabiduría”). Entre ellos hay un equipo competitivo (en WTF) de cinco deportistas, el grupo de élite integrado por cuatro chicas que se trajeron dos medallas de oro y dos de bronce del torneo Nacional de taekwondo, para categorías de los 12 a los 30 años, que tuvo lugar en el Cenard.

“Si con nada tenemos nivel competitivo, podios y medallas, no quisiera imaginarme qué podríamos lograr con mejor infraestructura para entrenar. No tenemos becas y sólo conseguimos un subsidio, por única vez, de 50 mil pesos del plan Nueva Oportunidad para ir todos al Nacional. Ojalá el nuevo gobierno mire un poco para acá y nos dé una mano, vamos a necesitar recursos para estos pibes y pibas y su futuro deportivo”, le dijo a Ovación Mario Roldán, el entrenador de 70 deportistas. Los competitivos practican de lunes a sábado, dos horas diarias, entre la Vecinal Roca (Pasaje Deliot al 5200) y el club Defensores de River de Villa Banana, donde la la mayoría de los alumnos es del barrio y también de la comunidad qom y las villas Pororó, Bella Vista y Urquiza.

El equipo victorioso está integrado por Oriana Roldán (17 años, la única cinturón negro (sìmbolo de un experto). Ella junto a Micaela Allende (16) trajeron las de bronce y Candela Guyot (16) y Brenda Ruiz Díaz (14) conforman el tándem dorado. A ellas se sumó Santiago Boassi (16), los cuatro con cinturón rojo.

El entrenador nació hace 38 años en Villa Banana y allí sigue viviendo con su mujer y tres hijos. Trabaja de vendedor ambulante de turrones. Empezó a practicar taekwondo de pibito y desde hace una década entrena en ese sector popular y vulnerable.

“Una vez una mujer me dijo que había que matar a todos los chicos que andan robando y allí me decidí a enseñar lo que sé”, aseguró.

El entrenador sabe qué es hacer de todo sin nada, pero cree que sus alumnos se merecen más, porque son buenos y hay varios campeones y subcampeones. Es más, Candela está en la mira de la selección nacional.

Ovación les preguntó a los jóvenes taekwondistas qué les dio este deporte y lo dicen sin vueltas. A grandes rasgos apuntan “disciplina”, “responsabilidad” y “mejoras en el físico”. Y en particular confiesan: “A mí me sacó varios tics, me dio calma”, dijo Maxi, uno de los pibes. “Yo siempre fui rebelde y desde que empecé a entrenar aprendí a ser puntual”, comentó Micaela. “A mí me dio amigos, compañeros y me enseñó que si tengo una competencia no tengo que salir de joda, igual como cuando tengo un examen en el colegio”, agregó Oriana. “Me dio una razón para no estar siempre tirado en casa o no hacer nada en la calle, donde con las malas juntas te perdés”, aseguró Santiago.

Mientras practican hay madres, hermanitos y hasta una perra que hacen las veces de público.

“Acá vienen todos: tengo un alumno con autismo, un guardiacárcel de 36 años, jóvenes introvertidos y extrovertidos. Con trastornos de ansiedad, con problemas de alimentación, de adicciones y escolares, pero cuando empiezan a entrenar retoman el colegio, lo valoran. A nosotros además de infraestructura nos falta un nutricionista y un psicólogo, los problemas sobran. Pero mi idea es democratizar el deporte”, comentó Muñoz.

Como todos los que practican un deporte amateur, grupo de taekwondo saben tanto de técnicas de golpeo como de vender rifas, organizar bailes,y almuerzos para recaudar dinero, porque para participar de torneos necesitan juntar fondos (para el Nacional cada inscripción cotizó 1.500 pesos, hay que contar con seguro deportivo y pagar un derecho de participación de 20 dólares). Así y todo lo lograron. Llegaron a una instancia nacional y trajeron premios. Son cinturón negro a ganar sin nada.