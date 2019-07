Cinco miradas sobre el torneo que se viene

¿Qué equipo argentino llegará más lejos en la Superliga y por qué?

¿Qué club reforzó mejor su equipo, cuál poco y cuál mal?

¿Cree que los equipos rosarinos deben temer por el descenso seriamente?

¿Debe haber tres descensos o cuatro como en los tres torneos anteriores?

Julián Bricco / TyC Sports

Creo que Boca y River llegarán lejos, y tal vez el último campeón, Racing. Boca, porque incorporó los mejores jugadores del mercado. Y River, por lo que viene desarrollando Gallardo, si es que no le da trascendencia a los torneos internacionales.

El que mejor se reforzó es Boca. Los que pelean el descenso lo hicieron con lo que pudieron: Central, Newell's y Arsenal. Aquellos que ascendieron les va a costar mucho quedarse en primera. Fue un mercado sin grandes movimientos.

Sí, deben temer. Están muy complicados. Si se dan las estadísticas uno de los dos es candidato a descender, no sé cual, pero deben temer y mucho si mantienen los puntos de los últimos campeonatos. Claro que deben inquietarse.

Debe haber cuatro descensos. De una vez por todas se tienen que respetar las reglas. No se pueden modificar cada tres días, no es serio, por eso espero que haya cuatro descensos.

Alejandro Cachari / Radio Dos

Creo que pueden llegar Racing y alguno de los otros grandes, es decir el que quede eliminado primero de las competencias internacionales: tal el caso de Independiente, que juega la Copa Sudamericana, o San Lorenzo, Boca o River, que compiten en la Libertadores. La Superliga es un torneo para los grandes y Racing, eliminado ya de dos copas, no tiene otra competencia que disputar.

Newell's reforzó mejor que Central: es importante para un equipo que debe pelear la permanencia en la categoría apuntar a la zaga central como se hizo con Gentiletti y Lema. Luego San Lorenzo sumó bien. River, poco, no necesita casi nada. Mal reforzó Boca. Hay apellidos rimbombantes, pero no están donde se necesita: faltan un volante central de marca y zagueros centrales.

Los dos equipos de Rosario no deben temer por irse al descenso sino tomar el tema como prioridad y obsesionarse: no deben descuidarlo. El temor siempre lleva a cometer errores y a no ganar. En cambio, creo que Newell's y Central deben tomar la cuestión como objetivo principal, ya no hablaría sólo y específicamente del descenso sino de pensar seriamente en sacar puntos.

Debería haber cuatro descensos más allá de que les pese a los dos equipos rosarinos. El reglamento es así y debería respetarse. No se puede cambiar sobre la hora y de manera impresentable como suelen suceder las cosas en el fútbol argentino. Pero claro, si le dieron la chance a San Lorenzo y a Huracán de no perder puntos por las deudas, los otros clubes se ven con el derecho de pedir esto.

Carolina Coscarelli /Telefé Rosario

Me parece que el que más lejos puede llegar es River por tener un técnico muy competitivo que aún no ganó la Superliga. Se lo puede pensar a Gallardo coronando su gestión, la más ganadora de la historia millonaria. Y Racing también podría llegar por tener también un buen técnico como Coudet, que siempre eleva la vara y posiblemente quiera hacer doblete.

Todo se verá en la cancha, porque De Rossi, en Boca, carísimo, puede hacer sapo y no cumplir con las expectativas. En principio, el que tuvo los refuerzos más resonantes fue Boca, poco River. En tanto, creo que los refuerzos de Rosario no están a la altura de lo que deben pelear.

No sé si Central y Newell's deben temer seriamente por el descenso, pero deben hacerse responsables del momento que tienen que afrontar. Es más, me animaría a decir que ninguno de los dos clubes se dio cuenta aún de lo que se les viene y se juegan.

La discusión por la cantidad de descensos se debería haber dado en otro momento, no tres o cuatro días antes que empiece el campeonato. No tengo dudas de que hay que rever el torneo en sí. Estamos a la inversa del primer mundo.

Juan Fanara / LT8

Pienso que los que más chances tienen de llegar hasta el final en la Superliga son San Lorenzo e Independiente.

Considero que San Lorenzo fue el que mejor reforzó al equipo. River es el caso del que no lo hizo. Y para mí el que lo hizo muy mal es Argentinos Juniors.

Me preocupa que en el receso ninguno de los dos clubes de la ciudad tengan armado el equipo ni muestren una dinámica aceitada de sus planteles.

El campeonato de Tigre implosionó nuestro sistema futbolístico de descensos. Elijo la opción de tres descensos y creo que deben bajar de categoría los últimos de la tabla.

Bianca Ossola / El Ciudadano

Racing, por defensor del título, haber sumado nuevos e interesantes nombres y por mantener la columna vertebral del equipo campeón. También puede llegar Vélez. Coudet y Heinze son distintos, pero saben a lo que juegan. Lo siguen a rajatabla y trabajan en equipo a pesar de contar con figuras. También hay que tener en cuenta a Independiente de Beccacece.

Independiente es el que se reforzó mejor. River estaría entre los "pocos" ya que no sumó ninguna alta y Gimnasia no se reforzó bien. Tampoco lo hicieron bien los equipos de la ciudad, Central y Newell's, teniendo en cuenta lo que pelean.

Los clubes rosarinos se tienen que preocupar y ocupar de mirar de cerca la tabla del descenso y entender que no es sorpresiva la situación que están viviendo. La pelota puede no entrar, es fútbol, pero las malas decisiones se pagan caro.

Si el objetivo real es un torneo con 20 equipos como las ligas europeas, no me parece mal modificar la cantidad de conjuntos que pierden la categoría. Pero que a menos de una semana del torneo esto no esté definido habla de la desorganización de la AFA.