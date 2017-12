Cinco aportes a la selección

Históricamente Newell's fue el club de la ciudad de Rosario que más futbolistas aportó a los distintos seleccionados juveniles. Y esta octava división que tiene como entrenador al ex jugador rojinegro Mauro Conocchiari (disputó 4 partidos en el Clausura 2002 con Julio Zamora como DT) no quiso incumplir con este mandamiento leproso y a lo largo de 2017 cinco de los futbolistas de esta división fueron convocados al Sub 15. Dos de ellos, Juan Sforza y Valentín Benítez, fueron una parte importante del equipo que se coronó campeón sudamericano de la categoría en San Juan, al ganarle una histórica final a Brasil 3 a 2 luego de ir perdiendo 2 a 0. Patricio Acevedo viajó con la delegación pero una inoportuna lesión lo dejó al margen del campeonato. Mientras que Iván Prefacio y José Suárez Mónaco estuvieron en la preselección del equipo que dirigió Diego Placente.

Conocchiari hizo un balance del año de sus dirigidos. "Hicimos un campeonato muy bueno. Sobre todo apostamos a la evolución permanente de estos chicos. No sólo en el aspecto futbolísticos sino que tenemos un grupo de trabajo compuesto por psicólogos y nutricionistas que hacen a la formación del jugador. En cuanto a lo futbolístico rescato la gran rotación de futbolistas que tuvimos, ya que eso facilitó la competencia y favoreció al crecimiento general del equipo. Arrancamos el primer partido contra Banfield con un equipo y terminamos ante Talleres con otro totalmente distinto, pero eso nunca hizo sentir la estructura. Además de los chicos de la selección tuvimos algunas bajas como Joaquín Messi, que recién fue el banco la última fecha, y Joaquín Moisello, que lo perdimos en la séptima fecha. Pero aparecieron pibes como Martín Bellotti, que evolucionó mucho a lo largo del año, o Nahuel Fonsfría y Mateo Coronel, que no tenían lugar y se adaptaron perfectamente".

La 8ª leprosa finalizó en la quinta colocación con 59 puntos, producto de 18 triunfos, 5 empates y 6 derrotas. Convirtió 57 goles y recibió 35.

Ninguno de los 33 futbolistas utilizados firmó planilla en los 29 partidos. El que más lo hizo fue el defensor Martín Díaz, quien jugó 28 partidos, todos como titular.

Los dos primeros goleadores del equipo fueron mediocampistas: José Suárez Mónaco (14 goles) y Juan Sforza (9).



El plantel



ARQUEROS (4) Fecha. nac. Planillas Tit. Supl. Goles

SORIA, Ricardo Adrián 08/04/2002 26 22 4 0

MOSQUEIRA, Valentín José 29/10/2002 17 5 12 0

MACCIO, Alejandro Andrés 13/01/2002 9 0 9 0

SEMENIUK, Kevin 18/07/2002 6 2 4 0



Q DEFENSORES (11)

DIAZ, Martín Alejandro 11/02/2002 28 28 0 8

TORRES, Tomás Alejandro 05/04/2002 24 19 5 2

RAMOS, Emiliano 24/06/2002 22 11 11 0

BENITEZ, Valentín 26/03/2002 21 21 0 2

ACEVEDO, Patricio Andrés 03/11/2002 19 16 3 1

COLAZO MONTIEL, David Jesús 13/01/2002 17 16 1 1

SANDRI, Bernardo Pío 23/03/2002 17 10 7 0

MOISELLO, Joaquín 09/02/2002 8 7 1 0

ORTIZ, Tomás Miguel Angel 17/02/2002 5 2 3 0

BASUALDO, Agustín Damián 28/01/2002 2 0 2 0

ZUMOFFEN, Aaron Emiliano 30/01/2002 2 0 2 0



Q VOLANTES (12)

SUAREZ MONACO, José 04/07/2002 26 25 1 14

ALMARAZ, Lautaro Nahuel 02/02/2002 25 11 14 0

PREFACIO, Iván Martín 25/01/2002 25 22 3 0

BELLOTTI, Martín 21/01/2002 22 9 13 1

SFORZA, Juan Sebastián 14/02/2002 21 21 0 9

CORONEL, Mateo Juan 01/02/2002 19 4 15 1

FONSFRIA, Nahuel Alejandro 05/04/2002 16 4 12 1

BERARDOZZI, Tomás 12/09/2002 12 1 11 1

LARREA, Mauro Román 06/09/2002 1 0 1 0

LUNA, Axel Nahuel 26/04/2002 1 0 1 0

MESSI, Joaquín Silvio 16/04/2002 1 0 1 0

PAULINI, Santiago 30/03/2002 1 0 1 0



Q DELANTEROS ( 6)

VELAZQUEZ, Rodrigo Alexandro 23/03/2002 27 26 1 2

NUÑEZ, Laureano Omar 24/01/2002 26 16 10 6

ROSSI, Genaro Ariel 07/02/2002 25 21 4 7

LEMOS, Valentín Javier 06/01/2002 12 0 12 1

MEDINA, Elías Sebastián 24/07/2002 4 0 4 0

RIOS, Agustín Leonel 13/02/2002 4 0 4 0



Director Técnico: Mauro Conocchiari

La campaña



NRO_F RIVAL COND RES GOLEADORES

1 Banfield V 2-2 Martín Díaz, Juan Sforza

2 Atlético Rafaela L 3-0 Genaro Rossi, Rodrigo Velazquez, Laureano Nuñez

3 River Plate V 0-6

4 Unión (Santa Fe) L 4-2 José Suárez Mónaco (2), Juan Sforza, Laureano Nuñez

5 Quilmes V 1-0 David Colazo Montiel

6 Estudiantes LP L 3-0 Martín Díaz, José Suárez Mónaco, Juan Sforza

7 San Martín (San Juan) V 3-0 Juan Sforza, Genaro Rossi, José Suárez Mónaco

8 Patronato (Paraná) L 2-0 Genaro Rossi, José Suárez Mónaco

9 Racing V 0-5

10 Aldosivi (Mar del Plata) V 1-0 José Suárez Mónaco

11 San Lorenzo L 1-0 Juan Sforza

12 Vélez Sarsfield V 3-1 Juan Sforza, José Suárez Mónaco, Genaro Rossi

13 Tigre L 2-0 Juan Sforza, Nahuel Fonsfría

14 Huracán V 4-2 Martín Díaz (2), José Suárez Mónaco, Patricio Acevedo

16 Independiente V 2-2 José Suárez Mónaco, Genaro Rossi

15 Rosario Central L 0-0

17 Sarmiento (Junín) L 5-0 L.Núñez (2), Suárez Mónaco, Martín Díaz, Tomás Berardozzi

18 Godoy Cruz V 2-0 Laureano Núñez, Tomás Torres

19 Gimnasia (La Plata) L 4-1 Valentín Benítez (2), Juan Sforza, Valentín Lemos

21 Colón (Santa Fe) L 4-3 Laureano Núñez, Martín Díaz, Juan Sforza, José Suárez Mónaco

22 Boca Juniors V 1-5 Mateo Coronel

20 Defensa y Justicia V 0-0

23 Atlético Tucumán L 1-1 José Suárez Mónaco

24 Lanús V 4-0 J.Suárez Mónaco, Martín Díaz, Rodrigo Velázquez, Genaro Rossi

25 Belgrano (Córdoba) L 1-0 Martín Díaz

26 Temperley V 0-1

27 Olimpo (Bahía Blanca) L 3-0 Tomás Torres, Genaro Rossi, José Suárez Mónaco

28 Arsenal V 1-3 Martín Bellotti

29 Talleres (Córdoba) L 0-1