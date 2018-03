Cimbronazo en Los Leones tras la renuncia de Peillat

Gonzalo Peillat, pieza clave de Los Leones, campeón olímpico y repetidamente nominado como mejor jugador del mundo por la Federación Internacional de Hockey (FIH) sacudió ayer la tranquilidad del mundo hockístico nacional al anunciar mediante una carta, en la red social Twitter, que dejará de ser parte del seleccionado. El Acha, fundamental en la obtención del oro en Río de Janeiro y vital para la estructura del equipo, anunció la decisión a media tarde. Un rato después, otro de los referentes, Agustín Mazzilli replicó el escrito y con él también se sumó a la renuncia al seleccionado.

"Siempre puse al equipo y a la camiseta ante todo, dando el ciento por ciento de mí para representar a Argentina de la mejor manera. Lamentablemente, los hechos que me ocurrieron en el último tiempo me fueron quitando energías lo cual no me permite continuar de la misma manera. Lo mejor en este momento es darle una pausa a mi carrera internacional para volver con más energías que nunca" .

Más tarde Mazzilli hizo lo mismo y tras él, Lucas Vila también se expresó en Twitter: "Están destrozando al mejor equipo que tuvo en su historia. Quienes dicen que quieren a este equipo, les pido que se pongan a pensar si están haciendo lo correcto para esta selección y no para satisfacer su propio ego".

Si bien los jugadores no fueron claros, todo apuntaría a la disconformidad de que Carlos Retegui vuelva como DT y sea head cach de los seleccionados. ¿Qué dijo la Confederación Argentina? Nada.