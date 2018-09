Ciclón y River, para dejar de empatar

¿Qué mejor que un clásico para salir de pobre? Así deben pensar ambos. San Lorenzo y River, dos equipos que empataron los tres partidos que jugaron, buscarán la primera victoria en la Superliga cuando se enfrenten esta noche en el Bajo Flores, en el partido excluyente de la 4ª fecha del certamen.

El conjunto azulgrana, que también sigue en carrera en la Copa Sudamericana, viene de empatar como visitante con Unión (1-1), punto en el que tuvo mucho que ver el arquero Nicolás Navarro, quien incluso atajó un penal.

Pensando en el choque ante River, el entrenador Claudio Biaggio no podrá contar con Ariel Rojas, ya que hay un acuerdo de palabra entre los dirigentes de ambos clubes para que el volante no enfrente a su ex club.

Ante esto, el lugar de Rojas será para el juvenil Franco Moyano, aunque no será la única modificación que prepara el Pampa.

Las otras variantes estarían en la defensa, donde Marcos Senesi y Gabriel Rojas ocuparían los lugares de Gonzalo Rodríguez y Elías Pereyra, respectivamente.

En cuanto a los millonarios, si bien el técnico Marcelo Gallardo no dio pistas de cuál será la alineación para visitar a San Lorenzo, debido a que espera la evolución de los futbolistas que le ganaron a la Academia por la Libertadores, podría disponer el regreso de Gonzalo Martínez, marginado de la competencia internacional por una sobrecarga en el recto anterior de la pierna derecha.





Quintero y la titularidad

"Sabemos que la titularidad se pelea a diario y que sólo entra el que el profe decida que está mejor. El club pide ganar todos los partidos, pero también pide que uno demuestre, por eso creo en el día a día: hay que sostener el trabajo diario para ser titular. Los deseos por ganar copas hacen que te mentalices en ir por más y te esfuerces". Firmado: el volante Juan Fernando Quintero.