Se trata de las jugadoras Candela Marcuzzi, Milagros Lombardo, Bianca Mesa, Maitena Romano y Nahir Stegmayer, todas del club de República de la Sexta, al igual que uno de los dos directores técnicos de la albiceleste, Fabio Lombardo. A sólo días de partir, el entrenador local le contó a Ovación cómo llegaron todas las jugadoras a esta instancia competitiva _desde lo deportivo y lo económico (ver aparte)_ y qué les espera en tierras de la antigua Yugoslavia.





"Este grupo de jugadoras viene de un proceso de trabajo desde 2016 cuando jugaron el primer Sudamericano, en Medellín. Allí queda ron terceras y pasaron a jugar el Panamericano de 2017, que otorgó cuatro plazas para este Mundial. Estados Unidos, Brasil, Canadá y Argentina clasificaron y es la primera vez en la historia que la rama femenina logra entrar a una Copa del Mundo, estamos orgullosos, porque es el resultado de mucho entrenamiento, tres horas diarias de lunes a sábado más los partidos de fines de semana, un trabajo totalmente realizado a pulmón por parte del equipo y también de los padres de las jugadoras", aseguró Lombardo, ex jugador y técnico de primera de Sportsmen y desde hace dos años también entrenador de la selección junto a Facundo Policarpo.





Cuando Lombardo habla del "esfuerzo de los padres de las jugadoras" refiriere concretamente al apoyo económico, ya que el plantel nacional no recibió recurso alguno por parte del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard).





De este Mundial participarán 16 países y Argentina competirá en el grupo C integrado por el campeón del Panamericano, Estados Unidos, más Hungría y Kasajistán.





Se sumarán a ellos España, Brasil, Serbia, Italia, Grecia, Australia, Nueva Zelanda, Rusia, Sudáfrica y Países Bajos.





"Saldremos el 17 de agosto hacia Budapest (Hungría), para entrenar doble turno allí con distintos clubes y poner a punto el equipo con el fin de llegar a Belgrado en las mejores condiciones posibles", adelantó Lombardo.





Estas cinco jugadoras de Sportsmen clasificaron también hace sólo un mes y como parte de la selección, pero Sub 19, en un Panamericano en Tampa (Florida, Estados Unidos).





Salieron cuartas al ganar un duro partido contra Puerto Rico, pero les alcanzó para clasificar al Mundial de esa categoría que se jugará el año próximo en Portugal. Clasificación por duplicado, en todas las edades.





La selección Sub 18 se completa con las jugadoras Elena Falconi (Bogliasco Bene, Italia), Julieta Auliel( Suterh, Bs. As), Ludmila Ianni (Unlam, Bs. As), Manuela Tamagnone (Moreno, Bs. As), Sol Rodríguez (Moreno, Bs. As), Delfína Sanz (Moreno, Bs. As), Florencia D'Onofrio (Moreno, Bs. As) y Magalí Bacigalupo ( Suterh, Bs. As).

Son cinco verdes, casi todo el equipo de waterpolo femenino de primera de Sportsmen, y están en la cresta de la ola: ganan acá todo lo que se les cruza en el camino (o en la pileta) y ahora viajarán como parte de la selección nacional Sub 18 al Mundial juvenil en Belgrado (Serbia), que se disputará del 27 de agosto al 2 de septiembre.