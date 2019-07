La semifinal que se disputará mañana en el Arena do Gremio de Porto Alegre, desde las 21.30 y con arbitraje de Wilmar Roldán, se dio gracias a que el arquero de Perú, Pedro Gallese le atajó un penal al uruguayo Luis Suárez y porque el chileno Gabriel Arias sostuvo el cero en su arco frente a Colombia y su selección avanzó porque no le convirtieron el último penal (Tesillo lo desvió). Justo dos futbolistas muy cuestionados, porque el peruano venía de sufrir 5 goles ante Brasil (atajó un penal sobre la hora) y al uno de Racing los trasandinos no le tienen mucha fe y lo comparan permanentemente con Claudio Bravo.

En cuanto a la semifinal, el DT Ricardo Gareca dispondría del mismo equipo que eliminó a los charrúas (ayer Paolo Guerrero sufrió un golpe sin trascendencia) mientras que Reinaldo Rueda tampoco tocaría el equipo y reza para que los 2 jugadores con amarillas (Vidal y Aránguiz) no sean amonestados para llegar a una posible final.