Chicas de selección

La selección femenina enfrentó anoche, al cierre de esta edición, a la Universidad de Utah Valley (UUV) en su primer amistoso en Estados Unidos. El plantel comandado por Carlos Borrello e integrado por dos rosarinas que actúan en Rosario Central, la arquera Vanina Correa y la defensora central Virginia Gómez jugará otros tres partidos en esta gira de preparación al Mundial de Francia 2019, en el marco de la fecha Fifa.

Las jugadoras locales hablaron con Ovación previo al partido cuando descansaban de una mañana fría (de unos 10 grados) y tras haber realizado trabajos de fuerza en el gimnasio. "No conocemos del todo el juego de la Universidad, esperamos comenzar haciendo un buen partido", dijo Correa.

De esta manera la selección argentina busca su mejor forma de cara a lo que será su vuelta a un Mundial luego de ausentarse en las últimas dos ediciones. En Francia el torneo se jugará desde el 7 de junio al 7 de julio y el conjunto nacional integrará el grupo D, junto a Inglaterra, Escocia y Japón.

Mañana las albicelestes se medirán a las 22 (hora argentina) con Brigham Young University. El viernes viajarán a Nevada (Las Vegas) para jugar un día después con Universidad de Las Vegas y el próximo lunes 8 se enfrentarán al College of Southern (CSN).

En tanto, ayer se incorporaron, provenientes de España, Ruth Bravo, Vanesa Santana y Agustina Barroso. Y hay ausencias respecto de la lista que disputó entre febrero y marzo la Copa de las Naciones, en Australia. Aldana Cometti, Amancay Urbani, Estefanía Banini, Florencia Bonsegundo, Yael Oviedo, Soledad Jaimes, Luana Muñoz y Lorena Benítez.

De todas maneras, se descuenta que volverán a sumarse a los entrenamientos antes del inicio de la Copa del Mundo.

Sub 20

Otras dos promesas locales que entrenaron toda la semana pasada con la albiceleste en Ezeiza, pero integrando el combinado Sub 20, son la arquera de Newell's, Selene Alegre y la jugadora de futsal en Unión Americana, Iara Almada.

Alegre, de 18 años y oriunda de Fighiera, donde cursa la escuela nocturna, comenzó jugando de delantera a los 11 años pero luego se quedó bajo los tres palos. Es parte del rojinegro desde el año pasado y cuando se le pregunta qué jugadoras y jugadores le gustan en su puesto contesta: "Admiro a mis dos compañeras de la selección mayor, Vanina Correa y Gabriela Garton". Y entre sus pares en masculino apuntó a Franco Armani y Marcelo Barovero.

Almada, también de 18 años, juega futsal en Unión Americana y de pivot, pero en cancha de once se ubica como defensora por ambos carriles. "En femenino admiro a Virginia Gómez, compartir estos días la casaca de la selección con ella en los entrenamientos me hizo muy feliz. Y en masculino siempre me gustó Javier Mascherano".Amistoso por la Educación

"Amistoso de fútbol femenino en Defensa de la Educación Pública". Así se convoca al partido entre Rosario Central y Central Córdoba que se jugará mañana a las 16 en la cancha de la Ciudad Universitaria (La Siberia). Habrá entrega de camisetas con la leyenda: "Sin educación pública no hay futuro". El partido lo organizan varios centros de estudiantes.