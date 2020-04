El presidente de Central Córdoba, Eduardo Bulfoni, recibió el llamado de un alto funcionario militar para solicitarle qué posibilidades había de ceder las instalaciones que el charrúa tiene en la avenida San Martín al 3200 para plasmar un posible hospital móvil. Al menos así lo certificó ayer Ovación. La respuesta no necesitó meditarla, ya que el mandamás de El Matador puso de manera espontánea todo a disposición, no solo de las autoridades militares sino de los diversos servicios sanitarios en pos de combatir contra la pandemia del coronavirus. También está en la diagramación del operativo contar, llegado el caso, con los servicios profesionales de los reconocidos médicos rosarinos Miguel Ramírez, Carlos Lancellotti y Ariel González, quienes también forman parte de la vida deportiva del popular representativo de barrio Tablada. La actitud de los dirigentes azules no hizo más que mostrar un nuevo y noble gesto de solidaridad que suelen tener cuando de ayudar de manera desinteresada se trata. Y lo hicieron a su manera, con bajo perfil y poniendo todo al servicio de los rosarinos.

"Todo está disponible"

"Uno como dirigente y ciudadano ante una situación tan complicada quiere dar lo mejor. Por eso apenas me volvieron a llamar del Ejercito Argentino no lo dudé ni un instante. Todas las instalaciones del club están disponibles", sostuvo Eduardo Bulfoni.