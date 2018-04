Chapur lo hizo de nuevo y Ardusso firmó el podio

Volvió a festejar. Chapur llevó al triunfo a Citroen, que no ganaba desde Termas 2017 con Guerrieri.

Parece que Facundo Chapur se tomó en serio eso de irse ganador de Rosario. Es que en la última carrera nacional en nuestra ciudad antes de la cita de este fin de semana, fue la de diciembre en el regreso del Turismo Nacional, el cordobés se llevó la victoria. Claro que aquella lo llenaba de incertidumbre, porque era su despedida del equipo Peugeot con el que se había coronado en la Clase 3 y con el que había hecho pie en el Súper TC 2000. Pero en este 2018, Citroen cobijó su talento y en la segunda del calendario empezó con la cosecha gruesa. Como la del parejense Facundo Ardusso, que luego del triunfo sabatino ayer hizo podio con el tercer puesto y se alejó en la cima del campeonato.

El sábado de lluvia el team francés erró en la elección de neumáticos en clasificación pero en la carrera trepó del 17º al 4º lugar a medida que la pista se secaba. Y ayer bien temprano, quizás en lo más emocionante del domingo porque la carrera fue anodina, Chapur se quedó con una reñida clasificación, lo que valió el triunfo.

Es que partió primero y así llegó a la bandera a cuadros, con una buena ventaja sobre Agustín Canapino. El único que le planteó lucha al principio fue Matías Rossi hasta que al Corolla se le rompió la hidráulica.

Detrás Ardusso no tuvo con que pelear, pero sí protagonizó buenos sorpassos sobre Mariano Werner primero y sobre el mismo Granadero, ya herido. Después se dedicó a cuidarse de su compañero, el escolta en el campeonato, Leonel Pernía, para llegar cómodo tercero.

En cambio, el otro zonal, el de Capitán Bermúdez Fabián Yannantuoni, debió pelear desde atrás tras una mediocre clasificación y anduvo al chapa-chapa como si estuviera en el TN. Así fue avanzando sin prisa ni pausa para llegar a un meritorio 7º lugar, completando un buen fin de semana con la 5ª posición del sábado.

El que empezó mal y terminó peor fue el santafesino Manuel Luque. Abandonó el sábado, el domingo siempre estuvo envuelto en toques y se llevó mucha tarea en su temporada debut en el Súper, tras coronarse el año pasado en el TC 2000.

Citroen, que debutó en el STC 2000 con bombos y platillos en el Gálvez en el 2017 con el Manu Urcera, después apenas saboreó la victoria con Esteban Guerrieri en Termas de Río Hondo. Recién en Rosario, y con Chapur, volvió a ser protagonista principal.

Como Ardusso, que hizo negocio redondo. Llegó al Fangio con 3 puntos de ventaja sobre Pernía y se fue con 23. "Es increíble que la gente me trate tan bien en Rosario, que me haga su piloto cuando soy de Las Parejas. Pero esta ciudad fue siempre mi segunda casa y no tengo más que palabras de agradecimiento", dijo.

Y pese a que ganó por segunda vez seguida en sábado en Rosario, el Flaco afirmó: "A mí me gusta lo tradicional: la clasificación el sábado y la carrera el domingo". Ahora le falta ganar el último día.

Pese al mal tiempo (sólo en las finales no llovió), mucho público estuvo en el Fangio. Las próximas citas serán el 16 de septiembre con el TN y el 18 de noviembre con el TC 2000, que viene por primera vez. Por ahora el Top Race no tiene cabida y se espera que sí vuelvan a correr las Agrupadas Federadas.