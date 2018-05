Chamot: "Me siento apto para estar en este lugar"

José Antonio Chamot cumplirá mañana su tercer partido en el interinato que le tocó cumplir e indudablemente los resultados no se le dieron al equipo. Y el Flaco sabe que después de Estudiantes volverá a su lugar de origen: la reserva, amén de que pueda haber una charla con los dirigentes sobre si todo seguirá como antes. De todas formas, el ex defensor fue claro en esa idea: "Me siento apto para estar en este lugar", disparó, hablando del deseo a futuro.

"Quiero seguir siéndole útil a Central, que fue lo que hablamos. Soy una persona que me gusta ir en el día a día. Tengo deseos y le pido a Dios que me los cumpla, pero siempre hay que trabajar, esforzarse y ser valiente. Pongo la cara y me hago responsable. Lógicamente que tengo la ambición de estar en este lugar porque es lo que me gusta, pero veremos qué pasa más adelante", agregó Chamot.

En medio de ese futuro al que hizo referencia seguramente aparecerá Edgardo Bauza como entrenador, lo que, de darse, podría desembocar en algún tipo de reestructuración de las divisiones menores. "Hay que prestarse a quién da las órdenes y guía el proyecto. En eso siempre trato de ser útil y ahora lo hice porque me gusta que Central crezca como institución. Después, tendremos que adaptarnos a quien baja la línea y al que no le gusta tendrá que correrse porque acá lo importante es Central", dijo.

"No pudimos ganar pero el equipo fue de menos a más. Encontró juego y un espíritu luchador, como tiene que tener Central, y este es el camino. No haber alcanzado el objetivo en la copa es lo que mas nos duele, pero creo que el equipo recobró fuerzas", sintetizó el Flaco sobre el balance que hizo del accionar del equipo en los dos partidos que le tocó dirigir, en los que "vi cosas que me gustaron". Y consideró que "seguro que con más tiempo de trabajo la cosa hubiese sido distinta, pero es lo que tuvimos que abrazar y a lo que tuvimos que ponerle el pecho. Estoy conforme, pero sé que a los jugadores y a los técnicos nos quieren por lo que hacemos y no por lo que somos. La idea fue trabajar, convencer dentro de la cancha y ser nosotros los encargados de levantar al público".

"Uno intenta siempre dar lo mejor en medio de una situación sensible. El partido se presentó de una forma y me hago responsable de lo que sucedió, pero hay que seguir adelante. Hay cosas en la que pensar y de las que aprender, pero mas allá de eso me siento apto para estar en este lugar", apuntó Chamot, quien para mañana espera "que la gente vea compromiso con la camiseta desde el primer minuto hasta el último, pero siempre con la intención de ser protagonista y ganar".