Chaco For Ever sorprendió a Central con un gol

El colombiano Campaz es uno de los más punzantes en Central ante Chaco For Ever.

Se le vino la noche a Central. Chaco For Ever generó una jugada en ofensiva y terminó celebrando. Jonathan Dellarossa metió un cabezazo bárbazo a la salida de un córner y decretó el 1 a 0 para sorpresa de todos en el Mario Kempes a los 42 minutos.

Otra vez el arquero de Chaco For Ever fue clave para mantener el cero en su arco. El guardameta evitó un gol de Central a los 34 mediante un remate de Ignacio Malcorra.

La postal del segundo cuarto de hora mostró una buena acción de Luciano Ferreyra. Pupi entró y lo primero que hizo fue patear un tiro libre, que hizo exigir al arquero Silva. Todo sigue mano a mano. Central deja la sensación de querer lastimar a Chaco For Ever, pero no puede.

El equipo de Miguel Russo no puede hacer la diferencia. Chaco For Ever aguanta con hidalguía en un encuentro que de seguir así, los 16avos se definirán por penales desde el Mario Kempes.

Central y Chaco For Ever ya juegan el complemento. Los dos conjuntos demostraron sus argumentos durante el primer período. El canalla dejó la sensación de que es más que su rival, pero no puede doblegarlo.

Terminó el primer capítulo. La resultante marca que Central y Chaco For Ever se fueron al vestuario sin poder sacarse ventajas. Claro que a la hora de analizar las jugadas de uno y otro, el elenco canalla demostró una leve supremacía.

Chaco For Ever no está dispuesto a hacérsela fácil a Central. Alan Sombra se las ingenió e inquietó a la última línea de Central, pero su disparo no dio en el blanco. El partido ofrece, por momentos, pasajes atractivos .

Central estuvo muy cerca de inaugurar el marcador. Primero mediante un remate de Jaminton Campaz, pero entre Silva y Barbieri lo evitaron al mandar la pelota al córner. Malcorra se encargó de lanzar el tiro de esquina y Carlos Quintana metió un gran cabezazo que casi termina en festejos, aunque la pelota pegó con toda su furia en el palo izquierdo. Facundo Mallo pescó el remate, pero no pudo definir.

Un tiro libre ejecutado por Ignacio Malcorra casi termina haciendo saltar de alegría a toda la comunidad canalla. El remate del 10 de Central exigió a Luciano Silva a los 20 minutos. Cuatro minutos después, otra vez el volante centralista ejecutó otro tiro libre, pero en esta ocasión la pelota se fue por encima del horizontal.

Promediando los 18 minutos, los dos equipos no logran sacarse ventajas. Los auriazules son los claros favoritos para quedarse con la llave, ya que el rival de turno está lidiando para no perder la categoría en la Primera Nacional.

Central salió a buscar la clasificación contra Chaco For Ever en el estadio mundialista Mario Kempes. El equipo de Miguel Russo trata de dominar las acciones del juego en los primeros minutos de juego.

La previa

Miguel Angel Russo pone lo mejor que tiene para el partido ante Chaco For Ever, pero la variación del equipo en relación al encuentro ante Belgrano, por la Liga Profesional, es notoria. Son seis las modificaciones que realizará el entrenador canalla en busca de los octavos de final de la Copa Argentina, en el estadio Mario Alberto Kempes.

El DT se vio en la obligación de meter mano en el equipo por la aparición de algunas lesiones, pero además de eso introdujo otras modificaciones que obedecen a decisiones propias. Entre ellas, el retorno de Kevin Ortiz, pero no en lugar del lesionado Francis Mac Allister, sino por Agustín Toledo.

Cortez.jpg Cortez vuelve a ser titular en Central. Irá en lugar de Damián Martínez. Marcelo Bustamante / La Capital

Los seis nombres que se meten al equipo son Ismael Cortez (por Damián Martínez, lesionado), Lucas Rodríguez (por Alan Rodríguez, lesionado), Ortiz por Toledo, Francesco Lo Celso (por Mac Allister, lesionado), Ignacio Malcorra por Juan Cruz Komar y Jaminton Campaz (por Luciano Ferreyra).

En medio de tantas lesiones y de cambio de esquema, Russo modificó medio equipo para este encuentro que afrontará ante un alicaído Chaco For Ever, que viene de quedarse sin entrenador.

Sin dudas, una de las decisiones más fuertes de Russo fue reemplazar a Mac Allister con Lo Celso y, además, a Toledo por Ortiz (volvió después de un par de semanas de ausencia). Es que sonaba impensado que Ortiz y Toledo jugaran juntos por la sencilla razón de que nunca Russo los mandó desde arranque en todo el torneo.

De esta forma, Central enfrentará desde las 18 a Chaco For Ever con: Jorge Broun; Ismael Cortez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Lucas Rodríguez; Kevin Ortiz y Francesco Lo Celso; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.