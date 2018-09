Chacho Coudet no quiso gritar los goles ante Central

Para el técnico de Racing no fue un partido más. Eduardo Coudet tuvo enfrente al club de sus amores, ante una hinchada que lo recuerda con especial cariño por su paso por el club como jugador y como entrenador.

Por supuesto que antes del partido se saludó efusivamente con su colega Edgardo Bauza, y ya durante el juego se mostró tan enérgico y compenetrado como siempre.

Pero no pudo ni quiso gritar los dos goles de Racing: no hubo festejo, al menos no por fuera.

Después del partido, Coudet dijo que "necesitaba revertir la imagen" tras la dura eliminación frente a River por la Copa Libertadores y adelantó que, tras ganarle a Central, se pondrán "la mochila de ser punteros" de la Superliga.

"Necesitábamos meter este partido y revertir la imagen. Nos golpeó la eliminación, pero este triunfo nos deja punteros y esperemos hacerlo mejor de acá en adelante", explicó.

En ese sentido, agradeció el apoyo de los hinchas que se volcaron masivamente al Cilindro de Avellaneda y aplaudieron en vez de reprobar la actuación del equipo. "Así como pedimos disculpas en la semana, hoy estamos agradecidos a la predisposición de la gente", remarcó el Chacho, que terminó con el invicto canalla.

Sobre los cinco cambios que colocó en su once inicial, después de unos días turbulentos desde lo mediático, Coudet destacó que a los que le tocó estar afuera acompañaron a sus compañeros.

"Intento poner lo que creo que tienen que iniciar, los que le tocó estar afuera apoyaron el cien por cien", aseguró.

Y, por último, se hizo cargo del mote de puntero que mantendrá, al menos, hasta dentro de tres semanas, cuando se vuelva a reactivar la Superliga, tras la fecha Fifa. "Lo vamos a asumir y ponernos la mochila de ser punteros", finalizó.