Chacho Coudet criticó a la dirigentes de Atlético Mineiro y puso su renuncia a disposición

"Esta no es la situación que me prometieron", sentenció fastidioso el extécnico de Central tras la derrota de su equipo en la Libertadores ante Libertad

"No regresé a Mineiro por dinero ni nada de eso, vine porque me gusta el club y por un desafío deportivo importante. Pero todo cambió. ¿Hice las ventas? ¿Aprobé alguna venta? Esta no es la situación que me prometieron", señaló Coudet en rueda de prensa, según consignó el periódico Globo Esporte.