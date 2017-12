Cetto: "Ellos pensarán lo mismo de nosotros"

"Cuando uno miraba en la previa la lista de los nombres que había, es una realidad que San Pablo era de esos equipos que uno quisiera evitar. Pero ojo que de parte de ellos deben pensar lo mismo de nosotros. Creo que tenemos que preparar el partido pensando que contamos con un buen plantel.

"Veníamos viendo que por cómo se estaba el sorteo, nos podía tocar algunos de los equipos denominados poderosos. No obstante, no llegué con la expectativa de que me tocara un rival sencillo o determinado. Esto es una competencia internacional y no hay clubes fáciles como por ahí se imaginan.

"Además, el hecho de que tengamos un viaje relativamente corto es algo que tomo como positivo, ya que por la experiencia que uno fue cosechando en su momento, cuando te tocar hacer grandes distancias, en un punto lo terminás pagando. Por más que San Pablo no esté pasando un momento bueno, justamente estuve hablando el fin de semana con Julio Buffarini, quien es un amigo, y charlamos mucho de cómo están las cosas en esa institución, que no deja ser un grande de Brasil y con muchísima historia. Por lo tanto, tomaremos los recaudos necesarios. En otro orden, sé que a Leo (Fernández) le gusta este tipo de partidos, así que tenemos confianza en que hará un buen papel".

Broglia: "A Leo le tengo mucha fe"

"No dije nada cuando salió el nombre de San Pablo, pero tampoco es el rival más anhelado. De hecho, todos me decían o pedían que sea un lugar cerca pero que no sea Brasil. Sobre el tema de la logística, la verdad es que no es tan complicado porque sólo tenés que comprar los pasajes, no necesitar hacer un vuelo chárter, nada. A Leo (Fernández) le tengo una fe bárbara. Eso sí, si pasa, no nos va alcanzar la plata para pagarle, jaja".