Ale Bucci (V.G. Gálvez) fue 4º y le sobró para conquistar el título en la final que ganó el venadense Ever Franetovich con un Clio

El box explotó de llantos y cánticos a dos vueltas para que se bajara la persiana. Fue cuando el escolta Tomás Bergallo debió abandonar tras un toque. El "dale campeón, dale campeón" en referencia a Alejandro Bucci comenzó a tronar de manera espontánea en medio de lágrimas y abrazos interminables de su fiel y pasional gente. Luego llegó el momento en el que el protagonista excluyente de la 12ª y última cita del calendario se confesó a corazón abierto con Ovación. "Esto es algo maravilloso que no puedo contarlo con palabras. Lo vivo por dentro. Miro alrededor y veo alegres a todos los que me bancan siempre. Qué más puedo pedir este día tan particular", lanzó el embajador de Villa Gobernador Gálvez, quien ayer le puso fin a su ciclo como piloto. Y lo hizo nada menos que graduándose de campeón en el Turismo Nacional. "Cerré el año y mi carrera a lo grande", desprendió el flamante rey, a quien le alcanzó con haber arribado en el cuarto lugar para aferrarse al título de la Clase 2 en la final que ganó finalmente el venadense Ever Franetovich.

La telonera especialidad brindó un gran show durante los 18 giros que duró la final. En pista pasó antes que el resto Pablo Ortega (208). Pero luego fue recargado con dos puestos por falsa largada, lo que generó que Franetovich terminara izando la bandera del triunfo.

En parte fue lo más justo porque el venadense fue el gran dominador del plato fuerte. Recién cedió el puesto de privilegio en el epílogo. El Clio alistado por el team totorense EMB Racing voló casi siempre. Mientras que el santafesino Miguel Ciaurro, del equipo casildense Giacone Competición, hizo podio tras quedar finalmente segundo en una gran carrera.

Aunque lo saliente fue la labor de Bucci. Largó cuarto y cuidó en todo momento su quintita para no sufrir alteraciones en el objetivo final. No exigió jamás a su Ford Kinetic porque venía adelante y le alcanzaba para ser campeón con los puntos que estaba cosechando. Y así terminó siendo.

"No soñé esto, pero sí trabajamos mucho con el equipo para lograrlo. Lo que no teníamos idea que este festejo sería en todo caso en esta ciudad. Era algo impensado hasta hace unos meses. Por suerte se dio todo redondito", remarcó Bucci con la voz entrecortada por tanta emoción. "Sabía que era mi última carrera y debía correrla a lo grande. Por suerte ahora estamos todos felices", acotó mientras tenía bien agarrada con su mano izquierda la Copa que obtuvo en buen ley en nuestro Fangio.

Y agregó: "Esto es como devolverle un poco de todo lo que dieron mis familiares, amigos y sponsor durante mucho tiempo. Consagrarme acá es algo emocionante. No puedo contener las lágrimas. Poco a poco estoy cayendo de lo que logré". Luego le dedicó un párrafo a su hija "Luisina, que fue justamente la primera y última vez que me vio correr. Por eso también lo disfruté tanto a esto. Que ella haya estado acá es algo que no tiene explicación. Es un día muy emotivo realmente", remarcó Bucci antes de hacer una pausa para darle paso a las lágrimas contenidas y necesidad de acotar nada más. Su rostro feliz y emotivo graficó el instante que estaba viviendo el día que se recibió de campeón.

Con respecto al resto de los zonales, Mariano Morini (Aldao) quedó 15ª con el Clio. El roldanense Alejandro Valderrey fue 17º (Palio). Mientras que el bermudence José Yannantuoni finalmente recargado con dos puestos por falsa largada y figuró en la grilla general 24º con el Palio. Mientras que el debutante casildense Alejo Borgiani (208) quedó en la general 26º.