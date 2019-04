Centurión contó lo que habló con Coudet antes del partido

El Racing del Chaco Coudet se consagró campeón una fecha antes del cierre de la Superliga. Ayer empató con Tigre en Victoria, y quedó a cuatro puntos de su escolta Defensa y Justicia que empató con Unión en Florencio Varela.

Ricardo Centurión formó parte de la campaña de campeón, pero en las últimas seis fechas no participó por encontrarse separado del plantel profesional por su pelea con Coudet en el estadio Monumental. En la jornada 18, Racing cayó con River y Centurión tuvo una discusión en pleno campo de juego con el DT, quien decidió que ingresara cuando promediaba el segundo tiempo y con el partido desfavorable por 2 a 0.

Desde ese entonces, Centurión fue apartado del equipo y bajado a la reserva. Tuvo que llegar la coronación de Racing para que ambos protagonistas rompieran el hielo y volvieran a hablar. Así lo confirmó Ricardo Centurión en diálogo con Fox Sports. "Estoy contento. Hablé con él (Coudet) antes del partido, le deseé lo mejor, le dije que a pesar de todo y lo nervioso que obviamente iba a sentirse por el partido, que lo disfrutara, que sé la persona que es y que luchó muchísimo para llegar donde está y que se lo merecía".

Y agregó: "Lo seguí todo por televisión y ahora ver el Obelisco así y a mis compañeros, me siento parte porque desde donde estuve sumé. Aunque por ocasiones extrafutbolísticas no puedo estar, como dije, no guardo rencor contra nadie. Estoy muy contento".

Retomando el diálogo que tuvo con Coudet, Centurión dijo que fue por la tarde del domingo, antes del encuentro ante Tigre, le envió un mensaje por Whatsapp y que el DT "tuvo la gentileza de responder", y remarcó lo feliz que está "porque se lo merece de verdad".

"La alegría después de eso fue mutua. Obviamente lo miré al partido con mis seres queridos. Estoy contento, muy emocionado por ellos, por el grupo y por todo lo que es Racing", recalcó.

Además dejó un mensaje a los hinchas de Racing: "Que se queden tranquilos y que lo disfruten que son momentos únicos después de cinco años conseguir dos títulos. Que lo que pasó conmigo es una anécdota. Al hincha de Racing le estoy agradecido de por vida. Si sigo o no en el club es una cuestión personal y que tengo que arreglar yo con el club. Estoy contento y feliz al igual que ellos- Se me cruzan muchas cosas por la cabeza, son sensaciones únicas y que estoy festejando como ellos lo están haciendo".