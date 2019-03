Centurión contó el motivo por el que empujó a Coudet

Este domingo se cumplió un mes desde aquella derrota por 3-0 de Racing ante River, que marcó un quiebre en la relación entre Ricardo Centurión y Eduardo Coudet. La Academia la pasaba mal en el estadio Monumental y el entrenador decidió mandar a la cancha al delantero, que cuando le estaba por dar indicaciones, el jugador lo empujó y se lo sacó de encima. Al día siguiente, lo mandaron a entrenar con la reserva y desde el cuerpo técnico aseguraron que ya no contarían con él para lo que restaba del campeonato.

"El Chacho no se merecía que lo empuje, lo debí arreglar puertas adentro", señaló Centurión en una entrevista con TyC Sports y agregó: "Tengo que aprender y mejorar muchas cosas".

Respecto a cuál fue el motivo de esa reacción, explicó: "Estaba fastidioso por estar fuera de los 11", sostuvo. "Cuando hacía la entrada en calor en el Monumental, me insultaban hasta los mudos. Y me la agarré con el que no me la tenía que agarrar", reflexionó.

"No tomé dimensión de lo que había hecho, me salió así. Al otro día me dije: 'qué carajo hice, la cagué mal", insistió Centurión, que pidió otra oportunidad con la camiseta de Racing: "Mandarme a la Reserva fue una penitencia, comer mierda y la comí". "Yo no quiero jugar en el 11 titular, pero me gustaría volver a entrenar con el grupo", concluyó.

"Hay algo en la cabeza que no debe funcionar bien para tomar esas decisiones", agregó sobre su propia reacción.

Además cuestionó que los medios fueran a buscarlo cuando entrenaba con la reserva: "Me entrenaba en el Tita Mattiussi con 50 cámaras al lado. Entiendo el laburo de ellos, de los que están detrás de cámara, hacía 30 grados de calor y estaban toda la mañana para llevarse un video conmigo saliendo con el auto". En ese contexto, agregó: "Mi familia me dio vuelta la cara como si yo hubiera matado a alguien".

Centurión contó también que le gustaría hablar "cara a cara con Coudet y pedirle perdón mirándolo a los ojos".

"No me sentiría campeón en Racing, más allá de que ayudé mucho. Fui parte, pero no me siento completo, porque soy yo el que lo arruiné", sintetizó.