Central ya practicó en Belo Horizonte y Russo define qué equipo poner en cancha

Central cumplió con su último entrenamiento de cara al partido ante Atlético Mineiro por la Copa Libertadores y en el predio del América Mineiro, Miguel Angel Russo pudo trabajar con quienes este miércoles irán por la segunda victoria en el torneo internacional. No hay once confirmado por parte del DT, pero se entiende que todos aquellos que quedaron afuera del partido frente a River serán quienes jueguen en tierras brasileñas. Y no serían otros que los mismos que estuvieron en el debut copero contra Peñarol. Puede haber algún retoque de última, pero la gran base Russo ya la tiene en mente desde mucho antes del partido.