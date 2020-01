La pregunta se impone. ¿Es tan difícil en la actualidad para las divisiones inferiores de los clubes del fútbol profesional formar defensores? Los especialistas siempre sostuvieron que lo más complejo era encontrar jugadores con la exquisita técnica de un volante creativo o con la eficacia de un goleador, pero que la cobertura del resto de las funciones no ofrecían demasiados inconvenientes. Sin embargo, en los clubes rosarinos durante los últimos años aparece como una odisea promover zagueros o laterales, a tal punto que tanto Newell's como Central debieron incorporarlos de otras instituciones como nunca antes.

El último clásico, disputado el 15 de septiembre pasado, ambas formaciones tuvieron en defensa a jugadores de otros lares: Molina, Caruzzo, Barbieri, Brítez, Gabrielli, Lema, Gentiletti y Bíttolo.

De acuerdo a las estadísticas producidas por Carlos Durhand, en los últimos seis años entre Central y Newell's contrataron 40 defensores.

El plazo de análisis de seis años no es caprichoso, responde a que es la duración de un proceso formativo en inferiores del cual deberían surgir alternativas válidas para el plantel profesional. Algo que en los clubes rosarinos no se está dando de un tiempo a esta parte. O no de la forma que las necesidades de la primera división imponen.

El dato de los 40 defensores incorporados en los últimos seis años por Newell's y Central contrasta con absoluta contundencia con los nueve jugadores defensivos que ambos clubes contrataron entre 1975 y 1984.

No hay dudas de que existe un déficit en cuanto al trabajo deportivo de base en los clubes, porque más allá de los diferentes matices resulta incomprensible que canteras legendarias que hicieron historia por la calidad de lo producido hoy no puedan proveer de defensores a los equipos de primera de Central y Newell's.

Inconcebible carencia. Tan inconcebible como incorporar 40 defensores en sólo seis años.