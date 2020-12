Después, a Central le apareció un llamativo Banfield, con un equipo renovado, que le peleó el primer puesto justamente a River hasta la última fecha. Eso no quita que Central no haya intentado algo más, pero sin dudas no le salió. Similar situación es la que le tocó atravesar a la lepra, con un Talleres que ya de arranque le mostró resistencia. Es más, la T fue y ganó en la Bombonera.

NOB.jpg Newell's ganó en la última fecha, frente a Lanús. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

En los seis partidos disputados en la fase de grupo de la Copa Diego Maradona, Central llegó a las 7 unidades (2 triunfos, 1 empate y 3 derrotas) y si bien es cierto que aun habiendo ganado la última fecha igual quedaba afuera con nuevo puntos (es el razonamiento que hizo el Kily en la previa de Banfield), la cosecha fue exigua.

Así como al canalla le tocó enfrentar equipos complicados, al resto, en sus respectivos grupos, le pasó algo similar. Si se armara una tabla de posiciones en relación a lo que fue la performance de cada uno de ellos, Central estaría cuarto por diferencia de goles. Sorprendentemente, Aldosivi (compartió la zona 5, junto a San Lorenzo, Argentinos Juniors y Estudiantes) fue el que más sumó, por poco, pero el más efectivo al fin. El tiburón obtuvo 8 puntos y eso le valió para ser, en una tabla imaginaria, el mejor ranqueado.

Tabla1.JPG La tabla comparativa en la zona de Central.

Los mismos 7 puntos que logró Central los obtuvieron Unión (zona 1, con Atlético Tucumán Arsenal y Racing) y Lanús (zona 4, junto a Boca, Talleres y Newell’s), con la salvedad de que el tatengue tiene una diferencia de -2. La del canalla es de -3, al igual que Lanús, pero el granate con un gol más a favor. Los más pobres en cuanto a cosecha de puntos fueron, con apenas 2 unidades, Patronato (zona 6, con Huracán, Gimnasia y Vélez) y Defensa y Justicia (zona 2, junto a Colón, Independiente y Central Córdoba de Santiago del Estero).

El hecho de figurar segundo a Newell’s no debe significarle relajación, todo lo contrario. Porque desde lo futbolístico también dejó mucho que desear. El equipo de Kudelka fue superado únicamente por Vélez (9). Llamativamente, rivales que nadie elegiría, como Estudiantes o Racing, fueron de lo peor en la primera etapa de la copa, el pincha con apenas 2 puntos y la Academia de Avellaneda con 3. En esa zona B estará el peor equipo, hasta aquí, del campeonato: Godoy Cruz (1).

Tabla2.JPG La tabla comparativa en la zona de Newell's.

Esos son los números que quedaron de una primera fase de grupos en la que, se insiste, cada uno tuvo sus respectivos condicionantes, con rivales de otra magnitud y una performance propia determinada. Lo que arranca ahora es una historia nueva, en la que quizá no exista manera de entrar en una comparación. Pero para algunos conceptos puntuales sí puede servir. Por ejemplo: Patronato, que demostró ser uno de los más flojos, es el rival en el arranque (en el Gigante de Arroyito) y contra el que, teniendo en cuenta ese flaco primer tramo del torneo, el equipo del Kily no debiera fallar. Lo mismo para Newell’s, que recibirá a un Estudiantes que no convirtió ni un gol en los seis partidos que disputó.

Uno a medio camino (Central), otro algo mejor posicionado (Newell’s), pero los dos con la clara convicción de que, más allá de lo que indiquen estos “números imaginarios”, deben mejorar si es que pretenden dar pelea.