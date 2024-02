Central va por una nueva recuperación, de nuevo en el Gigante ante Gimnasia

Central no empezó bien la Copa de la Liga donde defiende el título pero tiene espalda para recuperarse. Es que no sólo el festejo reciente arma de paciencia a cualquiera, sino que también hay que recordar que para la misma fecha del torneo pasado, en la antesala del clásico, venía mal, en el fondo de la tabla, y luego fue campeón. Tampoco se puede jugar tanto con ese antecedente y Miguel Angel Russo lo sabe más que nadie. El técnico no está para nada conforme con lo que ofreció su equipo y mete cinco variantes para enfrentar a Gimnasia, de nuevo en el Gigante, el mejor bastión para levantarse, en la previa además de enfrentar de nuevo a Newell's.