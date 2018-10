Cuatro partidos ganados, 3 empatados y 2 perdidos. Esos son los números del ciclo de Edgardo Bauza en su retorno a Central. Con 12 goles a favor y 5 en contra. Sin otro contexto hablan de una etapa positiva, de un buen arranque y no hay por qué negarlo. Pero también hay que señalar que los auriazules ganaron sus primeros 4 partidos y que en los últimos 5 no pudieron hacerlo, más allá de la suerte posterior en los penales en los dos de Copa Argentina. Ese bajón tuvo correlato con una desmejora futbolística o con una falta de crecimiento que esta tarde tendrá la chance de revertir. Ante un rival de cuidado como Unión.

Los imponderables harán que hoy en el Gigante el equipo que presente Bauza no sea el mismo al habitual (ver página 4) pero las obligaciones son iguales, las de inyectarle dinamismo y cambio de ritmo al orden establecido, a generar más juego para alimentar a los delanteros y a no ceder terreno en la solidez defensiva, el mayor bastión sobre el que se apoya esta gestión. Para eso Ortigoza debería tener más incidencia desde un lugar más adelantado, para que no lastime sólo con pelotazos. Y como este equipo no tiene enganche, los volantes externos deben ser más profundos para terminar alimentando a los 9, que otra vez vuelven a ser Ruben y Herrera. También los laterales deberían tener más y mejores proyecciones, mientras que las subidas de Caruzzo pueden romper moldes si le cuidan las espaldas.

Pero como ganar por sobre todas las cosas es la ley primera que en este ciclo deja en segundo plano todo lo demás, Central precisará aferrarse a una victoria como sea. Con una pelota detenida, por la que volverá a extrañar al Colo Gil, o de otra manera para volver a entusiasmarse en la Superliga, ahora que la llave de cuartos de final de la Copa Argentina ante Newell's quedó asegurada. Además, porque debe un partido ante San Martín de San Juan y puede volver a conectarse con la pelea grande.

Unión es de cuidado. Su pecado en la eliminación de Copa Argentina puede hablar de mandíbula floja, pero tiene jugadores de buen pie como para sorprender en cambios de frente y de ritmo. Y son varios los que marcaron como para no prestarle atención a uno solo, Soldano, Zabala, Fragapane (2 cada uno) y Troyanski, varios de cabeza. Con un esquema similar de 4-4-2, aparece al menos en la previa con volantes externos de más movilidad y con delanteros que vienen marcando. Como suele ocurrir, el tatengue suele ceder protagonismo en Arroyito pero lo peor que puede hacer Central es confiarse.