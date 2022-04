Central va al sur en busca del norte que no encuentra

Ojeda la pelea frente a Aldosivi, en un partido en el que al canalla no le salió nada.

El fixture no da respiro y para el momento que se vive en Arroyito es lo mejor que le puede pasar a Central , que a esta altura de la historia mira con muy buenos ojos que el torneo se termine cuanto antes, porque será la forma más rápida de dejar atrás un semestre para el olvido e iniciar una nueva etapa, que sin dudas deberá ser superior. Esta tarde el equipo de Leandro Somoza se presentará en cancha de Lanús en lo que será un choque de equipos con realidades similares. No obstante, una nueva derrota pondrá al canalla en la última posición de la zona B de la Copa de la Liga , lo que pinta de cuerpo entero este mal presente que le toca vivir.

Para explicar el pésimo momento de Central alcanza con fijar la vista en la tabla de posiciones. Desde que se inició la debacle, cuando el Kily González estaba todavía la frente del equipo, el canalla sumó apenas un punto de los últimos 15 en disputa. Por eso no es necesario irse en palabras para comprender la gravedad de la situación.

Lo que sí está claro es que el golpe de timón que se dio y que, se pensó, podía tener efecto desde lo futbolístico no resultó. Porque con Somoza al mando la cosa no sólo no mejoró, sino que en cierta forma aceleró el proceso de descomposición. El nuevo DT lleva tres partidos en el lomo y lo único que se puede rescatar es ese empate ante Colón, que vino con un equipo alternativo. El resto fueron todas pálidas.

Central2.jpg Central viene de sufrir una dura derrota en Mal de Plata y necesita levantar cabeza cuanto antes. Leonardo Vincenti / La Capital

Al partido de hoy en la Fortaleza, Central llega con la carga emocional de lo que fue el último partido en Mar del Plata, donde demostró que la recuperación se ve chiquita, allá a lo lejos. Y para los días que le toca vivir al canalla es lo peor que le puede pasar, porque es tan malo lo que está mostrando (en la misma sintonía de lo que sucedía en el proceso anterior) que no existen, al menos por ahora, motivos convincentes que inviten a pensar que la cosa puede empezar a cambiar. Lo único que está establecido y que se sabe es que debe cambiar, pero a la ilusión le falta sustento.

Las chances de acomodar un poco lo futbolístico en esta ocasión podrían ser mayores teniendo en cuenta que Somoza contará nuevamente con Marco Ruben y Marcelo Benítez, ambos ausentes frente a Aldosivi. Para el descalabro futbolístico que es hoy Central no hay ningún nombre que oficie de garantía, pero siempre habrá una ficha más cuando el DT pueda disponer de jugadores habitualmente titulares. Por lo menos viajaron y son parte de la delegación.

La situación que no parece cambiar, al menos por ahora, es la que tiene a Emiliano Vecchio como protagonista, porque el volante ofensivo una vez más no se subirá al micro, aunque en esta ocasión todo parece indicar que tiene que ver con una decisión del propio entrenador. Es que Vecchio está recuperado de la sobrecarga en el sóleo, de hecho se entrenó de manera normal en estos últimos días.

Forma.JPG

Pero claro, llega un momento en que el comportamiento del equipo como tal va más allá de los nombres propios y es ahí donde Somoza encuentra su mayor desafío, hasta aquí sin resultados que avalen su gestión, aunque sin dejar de mencionar que es muy corto el tiempo que lleva al frente del equipo.

El martirio de este tramo final del torneo de Central es elocuente, pero a Central no le queda otra que transitarlo, sabiendo que más allá de que la clasificación a los cuartos de final sea inviable, hay puntos importantes en juego que están más relacionados al futuro que al presente. Eso solo debería ser un argumento más que valedero para insistir en ese cambio de imagen que Central necesita dar y que se le viene negando.

Y el momento es ahora, porque en pocos días en Central la política empezará a expresarse en otros términos. Cómo será que tras la derrota en Mar del Plata hubo una idea de parte de la oposición de solicitar el adelantamiento de las elecciones, algo que suena poco probable. Pero eso es ni más ni menos que uno de los coletazos de este raquítico presente, en el que a Central no le sale una.

Como suele suceder, lo que ocurre dentro de la cancha marca el estado de ánimo fuera de ella y Central hoy en el rectángulo de juego no tiene paz y es algo que debe corregir en lo inmediato, si es esta tarde en cancha de Lanús, mucho mejor.