Es imposible pararse frente a este zona complementación sin partir del antecedente de las primeras seis fechas, cuando a ese Central le costó bastante y no pudo hacer pie y por eso pagó el alto costo de la no clasificación a la zona campeonato. Por eso, pese a que se enfrentará con los equipos más débiles del semestre, la superación deberá ser una condición sine qua non, siempre y cuando se aspire a ese objetivo de máxima y, a priori, no sencillo de alcanzar.