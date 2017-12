Central, un combo que empuja a ganar

Experiencia. Carrizo y Ferrari encabezan la caminata canalla. Central necesita despedirse bien.

Los clásicos se ganan. Esa es una consigna instalada y con una escritura difícil de borrar. De ahí a conseguir el objetivo es otra historia. Central tiene esa obligación, la que tiene siempre, y no es ninguna sorpresa. Aunque en esta oportunidad hay en el medio muchos intereses de por medio de cara al futuro. Uno de ellos es la continuidad de Leo Fernández (ver página 3), quien se aferró al lugar de primera y pretende aferrarse a esa puesto más allá de las dudas que puedan tener los dirigentes. Y la dirigencia también busca alegrías pensando en lo que serán las elecciones en 2018. Dentro de este combo también aparece la experiencia de los jugadores, muchos de ellos con participación en otros clásicos. ¿Tiene Central con qué dar el golpe de alegría para cerrar el año?

Justo en los últimos metros antes del receso el canalla logró mejorar la cara futbolística. Y lo consiguió de la mano de Fernández, que no tiene la chapa del renunciante Paolo Montero pero que logró hacerlo sumar puntos en la Superliga. Precisamente los resultados conseguidos motivó a que de interino pueda pasar a ser el que se quede con el puesto. Todo, o mucho, dependerá de lo que suceda el domingo en el Coloso más allá de lo injusto que esto pueda ser. Es que los directivos circulan por el camino del temor de apostar por la cierta inexperiencia y, sobre todo, la espalda que no tiene Leo por ser un DT debutante en la máxima categoría. Quizás pueda ser un error de pensamiento teniendo en cuenta que precisamente es el que más conoce la materia prima que hay en el club y un foráneo debería arrancar de cero. Y, encima, si Independiente no sale campeón de la Sudamericana el canalla se quedará afuera de esa Copa. Es decir, por el lugar que ostenta en la tabla no tendría mucho por jugar.

Todo esto mencionado tiene mucho que ver en esta incógnita sobre lo que tiene Central. Porque Leo se juega mucho en el derby y es el principal interesado en dar el batacazo en el Gigante. Nombres pesados, de experiencia y conocedores de lo que significa este encuentro tiene a mano, más allá de haber perdido a Fernando Zampedri por una desinteligencia dirigencial. Todo dependerá del rendimiento que puedan tener a la hora de la verdad, porque encima Newell's levantó su juego en las últimas fechas aunque sufrió una baja importante en el fondo con la expulsión de Paz.

Los canallas hicieron agua a lo largo de lo que va del torneo, aunque volaron alto en gran parte de la Copa Argentina. En partidos determinantes sacaron a relucir el sacrificio necesario para afrontarlos. También mostró ese ímpetu frente a Boca y lo venció en Arroyito cuando parecía que era casi imposible.

La ausencia de Zampedri es un golpe importante para los auriazules, porque es el goleador por encima del capitán Marco Ruben. No por algo cuerpo técnico y directivos habían diagramado no correr riesgos y se hizo amonestar para estar en el clásico. Después sucedió lo conocido, Independiente postergó la final en el Copa Sudamericana y el delantero se quedó sin el juego más importante de la ciudad. Detalle: ¿no habría sido más sencillo que no se hiciera amonestar y, en todo caso, que no jugara con el rojo si tenía que enfrentarlo el sábado último?

La localía a veces influye y dependiendo las circunstancias es a favor o en contra. Lo más importante que tiene Central es nombres con mucho recorrido y conocedores de lo que significa este duelo que paraliza a la ciudad. Y, a la vez, el técnico tiene casi todo definido porque de no mediar inconvenientes en la semana apostará a la mayoría de los nombres que utilizó frente a Boca, con el casi seguro ingreso de Herrera por el suspendido Zampedri.

Central se juega mucho más que tres puntos. Si gana será difícil que Leo Fernández no se quede con el puesto. Y los directivos necesitan una sonrisa después de tantas penurias pensando a futuro. El de las urnas.





