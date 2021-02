Central tiene una cita monumental, a todo o nada

En medio del apretado itinerario se desayunó con que el volante Fabián Rinaudo sufrió una seria lesión en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda, que lo alejará de las canchas por los próximos meses.

Ahí nomás el Kily González hizo un enroque sencillo. Le dio la titularidad a Emmanuel Ojeda. El correntino tendrá, desde las 21.30, la chance de sacarle rédito a su incursión en el primer equipo pese a que el martes pasado estuvo muy cerca de dejar el club para sumarse a Atlético de Tucumán.

Las piezas restantes no se alteraron. El técnico consideró que no debía o había motivos para hacerlo. Quizá quedó conforme con lo exhibido ante Argentinos Juniors, más allá de que el equipo se desplomó considerablemente en todos los órdenes durante el segundo tiempo.

El rival de esta noche es diferente. De otra magnitud. River no necesita carta de presentación ni ser buscado en internet para saber cuál es su génesis. Es un peso pesado de verdad. Con una historia propia. La actualidad no lo favorece porque viene de comerse un sopapo tremendo ante Estudiantes. Pero eso no invalida ni aturde la esencia desde que lo conduce Marcelo Gallardo.

No obstante, Central llega a este partido firme. Las piernas no le temblarán cuando tenga cara a cada al equipo del Muñeco Gallardo, que dicho sea de paso, tiene una cita impostergable con el triunfo si es que no desea ceder más terreno. Porque no es un dato menor que solo los mejores cuatro de los 13 oponentes que conforman la Zona A tendrán luego el privilegio de pugnar por el título.

El canalla sabe perfectamente lo que es ganar en Núñez. Lo demostró la última vez que pisó el estadio Monumental. Fue un domingo 10 de noviembre de 2019. Lucas Gamba anotó el único tanto en la matinal y soleada jornada. Terminó representando además un hecho histórico porque cortó 22 años sin alegrías en la cancha del equipo millonario.

Cristian González pretende pisar nuevamente muy fuerte en ese selecto rodeo, que lucirá obras innovadoras. El entrenador auriazul les inyectó una dosis de esperanza a sus muchachos durante los entrenamientos previos a este partido. A eso hay que agregarle que no piensa apichonarse cuando salga esta noche a la cancha.

Por eso ratificará el sistema táctico compuesto por un 4-3-3. La misma fórmula que implementó ante el bicho de La Paternal el pasado lunes en el Gigante y tan buenos dividendos le dio.

Eso marca que Broun custodiará el arco. La última línea lucirá con Facundo Almada, Joaquín Laso, Gastón Avila y Joan Mazzaco. Entre Rodrigo Villagra, Emmanuel Ojeda y Emiliano Vecchio se repartirán el medio y los roles a desempeñar. El cordobés y el correntino se dedicarán más a cortar y distribuir rápido, mientras que el capitán será el encargado de aportar claridad en la ofensiva.

Y arriba estará el tridente compuesto por Diego Zabala por la derecha, Lucas Gamba por el extremo izquierdo y como faro de referencia en el área rival estará el juvenil Luca Martínez Dupuy, quien viene de convertir su primer gol en la elite futbolera contra Argentinos Juniors. Central tiene una cita monumental justamente contra River. Y la jugará a todo o nada.