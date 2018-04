Cuando las cosas no salen bien, a veces es necesario pegar un timonazo para cambiar el rumbo del barco. Nadie puede negar que son buenos los números de Leonardo Fernández en la dirección técnica de Central. De la misma manera que nadie puede negar que la preocupante actuación ante Patronato, con goleada en contra de por medio, dejó problemas para resolver durante toda la semana en miras al partido ante Belgrano, esta tarde a las 13.15.

En ese rompecabezas para armar, aparecieron piezas nuevas que hoy deberán rendir cuentas y probar si cuajan en el esquema. Las grandes apuestas de Leonardo Fernández serán Nahuel Gómez para marcar el lateral derecho y Nicolás Da Campo, un volante con cualidades más ofensivas que defensivas, y que jugó su último cotejo como titular el 15 de mayo de 2016 ante Quilmes.

Central va a depender en gran medida de lo que pueda aportar Maximiliano Lovera, un jugador con una gambeta indescifrable que puede definir un partido. Pero claro, depende cómo se levante el pibe.

El déficit sin dudas estará en el mediocampo, ya que no habrá un volante clásico de marca. De hecho, ninguno de los que estarán hoy tienen características de recuperadores. Ni Joel López Pissano, ni Joaquín Pereyra, ni Hernán Da Campo, ni Federico Carrizo. Es una apuesta jugada la de Leo Fernández.

Para suplir esta falta de marcaje férreo en la zona del mediocampo, quizás sea necesario adelantar a los centrales para ejercer presión en dicha zona, para que no sea una vía rápida de circulación.

Pablo Lavallén es un técnico que gusta de los equipos protagonistas. A Belgrano lo convirtió en uno de ellos. El conjunto cordobés suele tener la iniciativa y goza de un mediocampo ordenado. Aunque sufre demasiado atrás. Ese punto tendrá que explotar Central.

Como se dice habitualmente, "no hay mejor defensa que un buen ataque". Está claro que el canalla no es de los mejores equipos de la Superliga del medio hacia atrás. Es por ello que tiene que sacarle jugo al talento individual en los últimos tramos de la cancha. En ese juego, Carrizo también será fundamental. Y necesitará que Zampedri no caiga, como lo hizo reiteradas veces, en el choque innecesario y exagerado con los defensores rivales. Tiene que volver a encender su poder de fuego.

Por todo lo dicho, hoy puede ser un encuentro de golpe por golpe. Y Central tendrá que saber cuándo pegar. De lo contrario, puede terminar golpeado.