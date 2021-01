¿Por qué se hace hincapié en que la vuelta de Fatura depende más de Central que del propio jugador o de Gimnasia? Porque ya hubo charlas al respecto, en las que se dejaron en claro algunas cosas. Una de ellas sería que el futbolista no tendría problemas para dejar Gimnasia, club con que hace poco tiempo firmó un contrato hasta diciembre de 2021, mientras Diego Maradona era el entrenador. Claro, para que ello ocurra hay un número al que atender y, por supuesto, al que hacerle frente.

Ya algún directivo canalla comenzó con los sondeos hace un tiempo y a partir de allí se iniciaron las averiguaciones correspondientes para ver si existía la posibilidad de que Broun rompiera el vínculo con Gimnasia. En principio eso es más que viable. Y más cercano en el tiempo ya alguien más cercano al cuerpo técnico fue el que se interiorizó de cómo era la situación. Allí fue cuando las charlas giraron definitivamente hacia lo económico, para que del lado de Central tuvieran una idea certera de qué tipo de esfuerzo se está hablando y así saber si ese esfuerzo está dentro de las posibilidades canallas.

Broun.jpg Boun nació en Central y le gustaría volver a Arroyito.

El visto bueno del Kily no es poca cosa. Siempre se supo que el DT canalla lo pretendía (igual tiene a mano algunas otras alternativas) porque entiende que está pasando un gran momento, además de que, da darse su vuelta, no habría que explicarle en absoluto lo que es Central. Se pone la camiseta y juega. Incluso apenas el Kily tomó las riendas del equipo lo buscó, pero como en Central se dilató la venta de Jeremías Ledesma, Fatu optó por renovar con Gimnasia. No obstante, del lado del jugador está el deseo de que la situación se resuelva cuando antes, seguramente porque en el medio debe contar con otras propuestas. Lo cierto es que el Kily lo quiere, que Broun desea volver y que la chance de salir de Gimnasia es concreta.

Te escucho Marco

El otro nombre al que es imposible sacarle los ojos de encima es el de Marco Ruben, quien desde hace más de seis meses (desde el 1º de julio del año pasado) dejó de pertenecer a Central y del que se habla por el nombre que porta y porque cuando tomó aquella decisión de no seguir jugando habló de "pausa”. Técnicamente podría catalogarse como un ex jugador, pero si decide volver y tiene la capacidad de readaptarse a la exigencia, en Central los esperan con los brazos abiertos. Porque, al menos desde la dirigencia está el deseo de volver a contar con él. ¿El Kily? Necesita sí o sí un 9 y Ruben, como Fatura Broun, esa clase de jugadores a los que se le sólo se les entrega la camiseta para que salgan a jugar.

Marco2.jpg Marco Ruben, un símbolo en la vida de Central.

El dato saliente en esta historia de Ruben es que está prevista una reunión con el ex capitán, que será inmediatamente después de que retorne de sus vacaciones (está en el país). Allí desde Central pretenden escuchar de boca del propio Ruben qué es lo que pretende hacer de su futuro. Será, ni más ni menos, que la charla que acordaron a mediados del año pasado, cuando Marco, a través de un comunicado, decidió hacer una pausa en su carrera futbolística. "Esta es una decisión personal, familiar y de vida. No vivo esto como una despedida pero siento oportuno agradecer al mundo Central por todos estos años recorridos juntos”, fueron algunas de las palabras de Ruben y por esos días las partes acordaron que a fin de 2020 o principios de 2021 se volverían a juntar. Eso es lo que está previsto para dentro de una semana, inmediatamente después de que el equipo del Kily juegue (en caso de acceder a la misma) la final de la fase Complementación.

"Nosotros queremos que Marco vuelva a jugar y que lo haga en Central porque es un referente importante de nuestro club”, apuntó una de las tantas fuentes consultadas. Es que si Marco opta por regresar a la práctica deportiva no habría necesidad de ir un busca de otro delantero de jerarquía. Y el Kily casi que en esta historia mira todo desde afuera, igual que los dirigentes. Porque es Marco Ruben quien debe decidir si aquella decisión que tomó hace casi seis meses fue el principio del fin de su historia en Central o si está dispuesto a recuperar prácticamente en un tiempo récord todo el tiempo perdido para ponerse nuevamente la camiseta del equipo de sus amores.