"Central tiene que estar presente por la memoria"

El 24 de Marzo es una fecha que compromete a la sociedad a no olvidar. Cada uno se manifestó a su modo. Central así lo hizo, con un volante y un video referido a las camisetas en la que los jugadores llevaron inscripto el nombre de desaparecidos hinchas del canalla, en el partido ante Colón. Martina Estévez, responsable de la subcomisión auriazul de derechos humanos, entiende que Central “tiene que estar presente en este tema”, siendo que el club es “uno de los movimientos sociales y culturales más importantes del país”, algo que posibilita una llegada a todos lados para mantener viva la memoria. Estévez se refirió a los proyectos que llevaron adelante en este tiempo sobre la pasada dictadura y la pendiente restitución de la condición de socios de desaparecidos y el spot ideado en 2019 sobre la búsqueda de los nietos desaparecidos, que le dio mucha satisfacción.

Ante la imposibilidad de organizar algo en estos días sobre el 24 de Marzo, el club se manifestó acerca de esta fecha en las redes, algo que es habitual.

Sí. Además subimos un video sobre la inscripción de los nombres de los desaparecidos en las camisetas (se usaron en el partido contra Colón del 16 de marzo). Compila todo el proceso, desde el estampado de los nombres, las camisetas colgadas en el vestuario y los jugadores usando esas camisetas en la cancha.

¿Por qué el club tiene que expresarse sobre el 24 de Marzo?

Central es uno de los movimientos sociales y culturales más importantes del país, y como tal tiene que estar presente en este tema, con diferentes actividades, porque el club te permite llegar a un montón de gente y a cantidad de lugares que quizás no podés de otra manera, a los barrios, a través de las redes sociales, con la difusión en la cancha. El año pasado hicimos un spot referido a una abuela que tiene un nieto desaparecido no restituido y con el que puede estar compartiendo un lugar en la cancha con él sin saberlo. La intención fue que se tome conciencia que ellos están compartiendo la misma pasión y también pueden compartir la sangre.

¿Cuáles fueron las actividades que llevaron a cabo en estos años?

Hace varios años que participamos de las marchas. Para visibilizar esto, cada 24 de marzo convocamos a los organismos de derechos humanos al campo de juego. En diciembre de 2017 comenzamos con la investigación sobre los socios desaparecidos, que son once. Y el año pasado invitamos a sus familiares para que participen del partido previo al 24 de marzo. En el estadio se colocó la placa en homenaje a esos socios y realizamos una muestra sobre ellos en la sede fundacional, además de las actividades que hicimos desde el club con relación a la memoria. Quedó pendiente el acto de restitución de su condición de socios. Lo haremos cuando esto pase (pandemia). A cada familiar le daremos el carné con la categoría “socio detenido desaparecido víctima del terrorismo de estado”. La condición de ellos no entraba dentro de ninguna de las categorías. No es que dejaron de pagar o se dieron de baja. Fueron desaparecidos.

En el mundo de las redes sociales suele existir cierta resistencia a esta clase de compromisos que se asumen. Si bien es algo menor, ¿igual siguen adelante?

Nosotros tenemos muy buena respuesta de lo que se hace. Pensamos que lo que hacemos se puede multiplicar en todos lados. Lo más importante es lo que los jóvenes piensan sobre esto y hacer entender desde Central, y desde el Estado, que lo importante es que tengamos memoria y que sepamos qué fue lo que pasó para que no pase nunca más.

¿Por qué durante varios años Central y otros clubes no asumieron este tema?

Me parece que se relaciona con un cambio generacional. Los que llevamos adelante todo esto en los clubes somos jóvenes. En mi caso, tengo 23 años. Creo que los que no vivimos esos años lo tomamos de otra manera. Quizás los más grandes, los que vivieron todo eso, lo recuerdan con tanto dolor y sufrimiento que no pueden visibilizarlo de una forma tal como lo hacemos ahora. También pesa el desarrollo de los clubes posdictadura. Se fueron abriendo más en lo social, están más avanzados y atravesados por todas estas cuestiones. Central no hacía estas actividades sociales desde hace 40 años. El avance de la sociedad en estos años también te permiten ir haciendo.

¿Hay algo de todo esto que te movilizó más?

Me gustó mucho el spot que armamos el año pasado (el de la abuela y el nieto), una campaña muy importante como es la restitución de los chicos desaparecidos. Pudimos hacer de eso algo público y llegar a personas que no nos siguen. Fue una iniciativa espectacular. El fútbol tiene que ser protagonista y que todos los clubes puedan hacer algo así. Fue un puntapié inicial para que si un club lo hace, otros lo repliquen.