Un porrazo con todas las letras. Podrá buscarse el atenuante de que el rival era River, incluso que el penal (la jugada que rompió el partido) no fue, pero de la misma forma el agravante: a ese River, al que en los partidos del torneo anterior se le plantó con más dignidad, en esta ocasión no le hizo ni sombra. Porque jugar 10 o 15 minutos con cierto aplomo o, en el mejor de los casos, un tiempo como para no sentir vergüenza, no alcanza. Y Central hizo eso anoche en Monumental. Insinuó, intentó, pero no le dio el piné. Por eso la goleada sufrida, por eso la figura de Broun pese a esa diferencia en el marcador, como uno de los puntos más altos del equipo.