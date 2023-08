Central sufrió ante Chaco For Ever un mazazo a su ilusión en la Copa Argentina

Central sufrió un mazazo a su ilusión en la Copa Argentina Central hizo un muy mal partido ante Chaco For Ever y la ambición de protagonismo se le escabulló. Fue derrota y despedida de la Copa Argentina en el Kempes. Por Elbio Evangeliste 2 de agosto 2023 · 20:29hs

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital. Todo Central lo sufre mientras Lucas Fernández festeja el gol del triunfo albinegro.

Esto es fútbol dice la publicidad de una de las cadenas deportivas de Argentina. Esto es Central dijo alguna vez Miguel, Angel Russo. Las conjunción de ambas fue un combo letal, una puñalada trapera para este equipo canalla al que el traje de amplio favorito le quedó enorme y que se comió una derrota lacerante frente al humilde Chaco For Ever, que lo dejó con las manos vacías en un torneo que en Arroyito tenían apuntado como una de las prioridades del año, sobre todo después de ver la manera en la que se le había abierto la llame, al menos hasta cuartos de final. Un viaje con toda la ilusión que se transformó en una pesadilla que no quita todo lo bueno que se hizo en la Liga Profesional, pero que hizo un ruido gigante como el mismísimo Mario Alberto Kempes.

Central podía esperar que Chaco For Ever le planteara un partido incómodo, pero lo que jamás pensó en arranque de tan impreciso y liviano, lo que potenció al extremo las pocas virtudes del conjunto chaqueño. Por eso los nervios, no sólo las malas tomas de decisiones y las enormes lagunas, sino la exposición a las contras de Chaco For Ever. El toqueteo intrascendente abajo y hasta tres cuartos jamás le dio frutos. Sólo algo de Campaz por izquierda, cuando mostraba algo de decisión.

Miguel Russo dijo que la eliminación de Central "es un golpe durísimo" Campaz y Mallo salvaron la ropa en la dura derrota contra Chaco For Ever

En el medio de eso, un pase profundo para Romero, que definió de muy mal manera, una contra centro desde la derecha que Cortez envió al córner. Un par de llamados de atención para un Central que recién logró inquietar con un tiro cerrado de Campaz que Marín casi convierte en contra y de ese córner con un Cabezazo de Quintana en el palo.

Pero todo eran livianito, demasiado, para un partido que ameritaba otra cosa y en que el Chaco For Ever volvió a tener un par bastante claras, como ese remate de Villagra desde adentro del área que se fue muy alta.

Con Lo Celso apagado, Malcorra intermitente, Giaccone errático y Veliz aislado y sin compañía, sólo Campaz podía mostrar algo distinto. En el final del primer tiempo metió un pase para Giaccone, quien de media vuelta la tiró muy alta. Parecía loco, pero el empate asomaba como un buen negocio. Ya lo de complemento tuvo otro ribetes, porque Chaco For Ever resignó el protagonismo por completo y Central se hizo dueño de la pelota, llevándola de un lado para el otro, pero sin la claridad suficiente como para romper el cerrojo chaqueño. Afuera Giaccone y Lo Celso, adentro Pupi Ferreyra y O’Connor. Malcorra empezó a comandar un poco más, pero hubo que esperar recién hasta el minuto 22, en la que Malcorra asistió, el Pupi la dejó pasar y Veliz, mano a mano (pareció off side) estrelló el remate en el palo izquierdo.. De ahí en más, un partido luchado, en el Chaco For Ever decidió ir decidido en busca de los penales, tratando de sacarle ritmo al juego y en cada jugada sacando de quicio a un Central decidido, pero vacío de ideas. Y ese desconcierto que fue en aumento se vio reflejado en la patinada de Malcorra en el área rival, el pelotazo largo para Dellarosa que se fue mano a mano y la intervención justa de Mallo. De allí el córner en el que Dellarossa durmió a Cortez y el gol chaqueño. Un mazazo. Pocos minutos para un final en el que Central fue como siempre, más con ganas que con, ya con Quintana de 9. Mallo lo tuvo de cabeza, pero el arquero Silva se lo impidió y la tormenta jamás se disipó hasta el pitazo final que decretó el enorme tropiezo y despedida del canalla en Copa Argentina. Chaco For Ever 1-0 Rosario Central | Copa Argentina 2023 | 16avos. de final