Central es por estos días un blanco perfecto al cual apuntarle ciertas deficiencias. ¿Es tendencioso recargar las tintas sobre esas fallas que pusieron ya al equipo ante un escenario de urgencias? No. Si fuera así, al Kily González no se lo hubiera visto tan autocrítico después de la derrota contra Banfield. En más de una conferencia el técnico mencionó que puede haber cierta superioridad del rival en algún duelo personal, pero lo que dejó en claro es que ciertos errores son incompatibles con el nivel de primera división. Y en esto de que no es recargar tintas sobre un tema que verdaderamente no lo amerite, basta con mencionar que la mayoría de los siete goles que le convirtieron al canalla llegaron por deficiencias propias, por movimientos desafortunados, por falta de sincronización, por malas lecturas en la “ocupación de espacios”, algo de lo que le gusta hablar al técnico. La mayoría de esos goles fueron por culpa de Central, por su gran culpa. Es más, hubo otros errores que si no terminaron en goles fue por impericia de los futbolistas contrarios. Por eso es que el Kily seguramente meterá mano en el equipo. Fabián Rinaudo vino para quedarse (en lugar de Emmanuel Ojeda, un cambio que si no se dio antes es porque Fito no estaba a pleno desde lo físico) y en el fondo se anotan Facundo Almada y Joaquín Laso.