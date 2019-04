Central sufrió otra dolorosa derrota y quedó casi al borde de la eliminación de la Copa

Nahuel Molina saca el centro que no traerá consecuencias.

Nahuel Molina saca el centro que no traerá consecuencias. Foto: Héctor Río / La Capital

Central, con un equipo muletto y con muchos juveniles, quedó lejísimo del partido ante Gremio, en el que casi nunca estuvo en sintonía. Gremio fue demasiado rival para este apático, timorato y opaco equipo canalla que solo estuvo a tiro de partido al comienzo del cotejo o cuando el equipo gaúcho levantó un poco del pie del acelerador cuando ya tenía tres goles de ventaja.

El 3-1 pinta de manera clara la diferencia que hubo entre uno y otro, que incluso pudo ser mayor, de no ser porque en el primer tiempo Jeremías Ledesma le ganó en varias ocasiones el duelo a Everton, la figura de la cancha, y tapó todo lo que le tiraron. El arquero canalla era el único escollo que encontró el equipo brasileño en cada uno de sus ataques. El resto hacía agua por todos lados, porque era un equipo que daba innumerables ventajas en el fondo, no paraban a nadie en el medio y en ofensiva, lógicamente, no tenían peso ni profundidad, más allá de alguna aproximación esporádica y un par de llegadas en el final cuando estaba todo definido.

Central, con muchos juveniles, intentó hacer pie en el Arenna do Gremio de Porto Alegre, y de hecho por momentos lo consiguió, haciendo circular el balón y siendo paciente. Pero Gremio en cada estocada a fondo le generó preocupación.

Como en las sendas chances que tuvo antes de los 10 minutos Everton, el delantero que en el Gigante fue figura. Pero en ambas ocasiones se topó con un enorme Ledesma. Primero al taparle un remate desde el borde del área y después en un cabezazo abajo, tras una buena asistencia.

Pero de a poco, casi como pidiendo permiso, el canalla se empezó a animar, comenzó a jugar y a tratar de hilvanar un par de pases seguidos. Como en un cabezazo de Herrera, que fue a las manos del arquero, y una asistencia de Jarlan Barrera para el Chaqueño, pero lo taparon cuando sacaba el remate.

En el medio, una apilada de Everton en el área canalla que no terminó en gol por muy poco.

A esa altura, Ledesma sostenía el cero en el arco del canalla. Y por si hacía falta los ratificó unos minutos más tarde al taparle otra chance a Everton. Pero el buen arquero canalla poco pudo hacer ante el remate de Jean Pyerre, que aprovechó otra gran jugada de Everton.

El final del primer tiempo encontró a Gremio buscando el segundo ante un equipo canalla que ya no podía hacer pie en el medio para contener a Everton y compañía.

En el complemento nada cambió, porque Gremio siguió lastimando en cada ataque, mientras que al canalla le costaba una enormidad progresar en la cancha. Y la historia comenzó a sentenciarse cuando Leonardo Gomes aprovechó para marcar el segundo en plena área canalla ante las ventajas que ofrecía el fondo canalla.

Con el 2-0 Gremio pareció conformarse y solo trató de apostar a alguna contra. Eso permitió que Central se acercara aunque sea un poco en el trámite en ese pasaje del partido, como cuando el chaqueño Herrera metió un cabezazo que tapó el arquero y que pudo ser el descuento canalla, casi a los 30 del complemento.

Una jugada que encontró cuando Leonardo Gomes metió, con un tremendo zurdazo, el tercero, para mostrar que el partido le quedó lejísimo al canalla, más allá de que en el final Jonás Aguirre acertó en una jugada y metió el descuento para el canalla, como para que la diferencia no fuese tan abultada y la derrota no resulte tan dolorosa.

Formaciones:

Gremio: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Geromel, Kannemann y B. Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson y Jean Pyerre; Everton y André Felipe. DT: Renato Gaúcho

Central: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Miguel Barbieri, Luciano Recalde y Alfonso Parot; Joaquín Pereyra, Rodrigo Villagra, Emmauel Ojeda y Jonás Aguirre; Jarlan Barrera y Germán Herrera. DT: Diego Cocca

Arbitro: Andrés Rojas (Colombia)

Estadio: Arena do Gremio