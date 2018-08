Es un viejo conocido de la casa. Estuvo entre el 2002 y 2004 en Arroyito y dejó una buena imagen. El protagonista en cuestión es Juan Pablo Cárdenas. Sí, el Changuito. El mismo a que los 40 años defiende a capa y espada los colores de Juventud Antoniana. Ya no como lateral izquierdo sino como zaguero central. "Cómo es la vuelta la de vida. Mirá ahora, tengo que enfrentarme a Central. Un club donde la pasé muy bien y tengo buenos recuerdos", comenzó relatando el jugador. Al ser consultado por el partido copero de esta noche en Santa Fe, el defensor no dudó. "Nos estamos rearmando como equipo, pero Central siempre es favorito", tiró en el mano a mano con Ovación.

¿Qué se te cruzó por la cabeza cuando supiste que el rival era Central?

En realidad estaba pendiente porque podía darse esta chance. Obviamente quería que nos tocara otra clase de rival. Uno que no sea tan fuerte. Todos sabemos como es Central. Jugué y sé lo que representa. Aunque salió así y ahora hay que asumir este gran compromiso y tratar de estar a la altura de las circunstancias. Más allá de eso, sabemos que no la tendremos nada sencillo porque Central es un muy complicado.

¿Y qué te genera enfrentarlo teniendo en cuenta que conocés lo que representa un partido para el hincha?

Muchas cosas porque pasé dos años muy lindos en Rosario. Llegué y estaba César (Menotti) como entrenador. Luego llegó Miguel (Russo) y terminamos haciendo una buena campaña porque estábamos apretados por el promedio. Por eso tomo este partido como algo especial. Tengo los mejores recuerdos del club, la ciudad y la gente. El hincha de Central es muy especial, pasional y seguidor. No tengo dudas de que irá mucha gente a la cancha de Unión. Eso también es un plus que jugará a favor de Central.

¿Seguís la campaña canalla?

Cuando puedo miro los partidos, por supuesto. Lo que me gustaba era cuando el equipo era dirigido por Coudet. Se lo veía muy intenso y dinámico. Y en la temporada pasada se vio que las cosas no salieron como todos esperaban porque terminó derivando en las salidas de Montero y Leo Fernández.

¿Y ahora cómo lo ves a Central?

Creo que al equipo le falta ese jugador que haga la pausa, que piense. Porque Ortigoza tiene mucha técnica, pero juega más atrás.

¿Qué opinión tenés de los equipos de Bauza?

El Patón arma los equipos de atrás hacia adelante. Le gusta la seguridad atrás y por eso queremos ver si los laterales van a pasar al ataque o serán cautos.

¿Vas a tomar algún recaudo especial al saber que enfrente tendrás que marcar a Zampedri y Ruben?

Son jugadores de mucha calidad. Sobre todo Marco (Ruben), quien estuvo en muchas lados. Va muy bien de arriba y no podés dejarlo pensar mucho. Habrá que estar cerca de los dos porque son muy peligrosos. Por eso con Leo (Gogna) trataremos de controlarlos y estar bien cerca de ellos porque tranquilamente pueden hacer la diferencia en cualquier instante. Más allá de eso, Juventud hará todo lo que pueda para hacer un buen papel, pese a que Central es favorito como también el que tiene la presión por ganar.

¿Cómo llegan debido a que se están rearmando y sólo hicieron dos amistosos?

Es verdad que tenemos un equipo que se armó en las últimas semanas porque nosotros terminamos la competencia en junio pasado y se desmanteló el grupo. Quedamos sólo seis jugadores. Sin embargo, la dirigencia sumó a 15 chicos y nos estamos acomodando para encarar lo que vendrá con las ganas de ser protagonistas cuando arranque nuestro torneo. Iniciamos la pretemporada a principio de julio y jugamos dos amistosos. Uno con Central Córdoba y el otro ante Mitre, ambos de Santiago del Estero. Si bien están en categorías superiores a nosotros, lo cierto es que ninguno tiene la jerarquía de Central.

¿Los asusta saber que la pueden pasar mal entonces, sobre todo por lo que hicieron Independiente, River y Boca contra rivales de categorías mucho más inferiores?

Eso mismo nos preguntaban los periodistas en Salta antes de llegar a Santa Fe porque se vio una gran diferencia entre esos equipos contra los rivales que están en categorías más bajas. Sabemos que hay diferencias. Pero también sabemos que Central no es River y que nosotros no somos Central Norte. En Juventud tenemos otra clase de jugadores, sin desmerecer a los demás. Obviamente que en la previa y papeles está todo dado para que Central nos gane. Aunque hay que jugar antes.

¿Si jugaban en mayo como estaba estipulado hubiese sido distinto para ustedes?

Sí, porque teníamos el equipo en competencia y además Central no venía bien. En cambio, ahora tiene nuevo técnico, hay jugadores que se sumaron y eso hará que salgan a jugarnos con todo.

¿Cómo le jugarían a Central para no pasar sofocones?

Achanchándole el ritmo. Fastidiarlos, cortándole el partido. Mientras pase el tiempo, los nervios y ansiedades de ellos serán favorable para nosotros. No hay que dejarle espacio porque tiene jugadores rápidos por las bandas. A eso hay que agregarle que arriba tienen dos delanteros importantes. Además cuentan con Gil, quien puede desnivelar de pelota parada o pegándole desde media distancia, y Ortigoza, que no voy a descubrir quién es porque todo el mundo sabe lo que representa dentro de una cancha. Tendremos que estar muy atentos en todo momento porque Central tiene muchas variantes. Obviamente desconocemos cómo están funcionando, aunque es un rival de no fiar por nada.

¿Se ve que tenés bien fichado a todos los jugadores, pero qué sabe el resto de Juventud?

En realidad estamos más pendientes de lo que podemos hacer nosotros que de lo que hizo Central específicamente en la pretemporada. Sabemos muy bien que todos deberemos tener un rendimiento alto para tratar de emparejar la situación. Se tendrán que alinear varias cosas y que además ellos no tengan una buena noche. Lo que sí, hasta ahora la mayoría de los equipos de primera, salvo Independiente, River y Boca, el resto tuvo un rendimiento de regular hacia abajo. Incluso muchos pasaron de ronda, pero porque fueron mejores en los penales. Los que vienen de abajo no quieren regalar nada.

¿Es como que se incentivan más cuando tienen a un rival de otra categoría y jerarquía?

Pasa que los que vienen del ascenso saben que ya están en desventaja. Por jugadores y jerarquía, es así. Y es por eso que los clubes que están más abajo tienen y muestran otra motivación. Central tiene la obligación mayor de ganar. Pero Juventud Antoniana intentará estar bien ordenado y concentrado para ver si puede quebrar ese claro favoritismo que hay en la previa. Porque Central siempre es favorito.