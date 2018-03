Central se trajo un punto de esos que valen la pena, de los que no se rescatan, sino de los que se laburan para conseguirlo. Si bien no mostró la contundencia que sí tuvo ante Olimpo, generó, buscó y cuando estuvo en la adversidad, supo darlo vuelta. Y lo tuvo a Jeremías Ledesma en los momentos clave, un dato para no minimizar en el 1 a 1 ante Lanús.

Central arrancó el partido sin el condimento que le dio un toque distintivo en la goleada ante Olimpo: el buen juego asociado.

Fue Lanús el que empezó a toquetear la pelota y a generar aproximaciones sobre los dominios de Ledesma. El canalla, cuando recuperaba, no tenía sorpresa. Recién después de los 10' empezó a mostrar atisbos de recuperación y a generar llegadas.

Antes avisó el granate con un cabezazo de Denis (1') y con otro de Di Renzo (7') que se fueron cerca. Pero a los 9' Zampedri ganó en lo alto y su frentazo obligó a la volada de Andra. Del córner, el que probó con una jugada preparada fue José Luis Fernández, quien metió un zurdazo cerca del palo derecho.

El partido comenzó a mostrar altibajos y espamos futbolísticos. Lanús ya no apretaba como al principio y Central alternaba buenas y malas, aunque al menos comenzaba a ejecutar la idea de juego asociado.

El aspecto negativo es que Central se fue cargando de amarillas. Y así, a los 6' Ferrari, a los 19' Maxi González y a los 24 Gil (llegó a la quinta) vieron el cartón amarillo.

Central, al que le falta continuidad en el sostenimiento de su idea futbolística, llegó a los 29' con un bombazo del formoseño Lovera, uno de los más destacados de esta etapa.

Pero Ledesma, que había intervenido poco, se lució a los 30' cuando el local -tras una gran jugada asociada- llegó hasta abajo del arco pero el arquero tapó magistralmente con el pie el envío de Belmonte.

En el complemento, Central salió con una presión alta a ahogar a un Lanús que buscaba salir jugando. Pasaban los minutos y poco y nada pasaba, hasta que entre los 14 y los 16 pasó de todo: primero fue el ingresado Lautaro Acosta se anticipó a Ferrari y metió la testa para superar a Ledesma.

Pero el canalla reaccionó y el grandote Maxi González, a los 16', aprovechó el choque de Andrada con un compañero, metió la cabeza y la mandó al fondo del arco, anotando su segundo tanto con la camiseta canalla en dos partidos consecutivos.

El partido mantuvo intensidad, ritmo y algunas jugadas de alto riesgo. Como cuando a los 22' lo tuvo Moreno para el granate pero otra vez Ledesma se lució con los pies.

Y Marco Ruben, que había entrado por Lovera y que no había aparecido hasta allí, hizo una apilada fenomenal sobre el borde del área, se metió y sacó un zurdazo cruzado que casi roza el palo izquierdo de Andrada. Y dos minutos más tarde el que estuvo cerca fue Pasquini, con un remate potente que se fue a centímetros del palo izquierdo.

Sobre el final el canalla siguió apretando pero no le alcanzó

Central tuvo picos de buen fútbol y le faltó mayor precisión. Produjo llegadas pero le faltó definición. Pero la idea y el espíritu están.