Solo se trataba de ganar. La forma no era relevante cuando las urgencias estaban a la orden del día. Central no estaba para seguir ofreciendo pena. No tenía margen de error. Terminó haciendo pata ancha en la noche mendocina al vencer a Godoy Cruz con un cabezazo de Diego Novaretti antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora del partido. Todo lo demás no cuenta. Al menos hasta que sea el momento de volver a ponerse la fajina y preparar la también crucial velada que se aproxima. Porque el triunfazo ante el Tomba es pan para hoy, pero puede ser hambre en breve si no deja de rodillas al millonario el sábado que viene en el Gigante. Los auriazules lograron mantener encendida la llama de la ilusión de poder clasificar a la zona campeonato. Y es lo que cuenta y genera endorfinas en el pueblo de Arroyito en la actualidad.