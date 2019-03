Central se trajo de Mendoza un punto que tiene sabor a muy poco

Central se trajo un empate que le deja muy poco. Quizás no perder pueda significar algo para este presente canalla, pero la imagen que dejó fue pálida. Porque haber tenido el dominio de la pelota no significó demasiado. Es que el equipo no tuvo profundidad ni audacia para golpear a un equipo mendocino que por momentos dio muchas ventajas.

Este Central de las urgencias comenzó el partido con una interesante actitud que pasaba por mostrar un juego asociado, presión alta e interesantes ambiciones ofensivas.

De los pies de Ortigoza, el apoyo de Camcho y Becker y la siempre interesante presencia del Chaqueño Herrera, sólo faltaba que Pereyra se metiera más en el juego. Pero Central hacía pie arriba y mostraba algunas desatenciones en el fondo. Pero estaba Ledesma.

Así, a los 5', Ledesma tapó en dos tiempos un bombazo desde la izquierda y del rebote la sacó ante los pies de Merentiel.





Pero a los 13', Pereyra metió un muy buen centro a media altura que cruzó el área sin que el Chaqueño alcanzara a empujarla.





El partido era de ida y vuelta, con Godoy Cruz abriendo los laterales y poniendo mucha gente en ofensiva. Así, tanto tombinos como canallas se alternaban la posesión y el partido se mantenía en un trámite equilibrado.

El partido por momentos parecía un gráfico donde los altibajos quedaban claramente registrados: un rato la pelota del local, otro de Central. Pero el local era demasiado vértigo y pocas ideas, dependiendo de lo que pudiera hacer Merentiel.

Cuando la manejaba Central, trataba de legar tocando, buscando preferentemente el sector izquierdo del ataque. Por allí Pereyra -que fue de menor a mayor- o Rizzi con sus trepadas, fueron buscando los huecos. Por adentro, el Chaqueño Herrera complicaba con su fuerza y movilidad. Como a los 35', que probó con una media vuelta que se fue a un metro del palo derecho.

No fue de alto vuelo y, en ese panorama, la primera mitad mostró a un Central al menos con una idea más clara de lo que pretendía hacer sobre el terreno.

En el complemento Central asomó la nariz sobre el verde del Malvinas con la misma actitud que en el primer tiempo. Manejaba la pelota, la hacía circular y avanzaba sobre los dominios del Tomba. Sin embargo le faltaba claridad y audacia para armar y definir lo que intentaba,

A los 7', Camacho recibió una buena descarga y probó al arco de Ramírez. Pero su remate, con dirección, se fue un poco alto.

A partir de los 20 Central bajó una marcha. Ya no controlaba tanto la pelota y Godoy Cruz, con los cambios que metió Bernardi, tuvo más movilidad y comenzó a emparejar las cosas.

Así, a los 23', Verdugo metió un cabezazo letal tras un centro desde la derecha y otra vez Ledesma se lució para mantener el cero.





El partido se hizo más parejo, un calco de la primera parte cuando se alternaban el dominio de la pelota. Y para colmo de males, el debutante Rodrigo González vio la roja por una fuerte infracción cuando el partido se moría.









Lo tuvo el ingresado Bullaude a los 27' con un cabezazo que se fue cerca del palo derecho de Ledesma. Y sobre el final, en medio de un partido que terminó en la intrascendencia, el colombiano Vergara hizo la individual en el borde del área, la guapeó y sacó una media vuelta que se fue alta sobre el travesaño.

Central sigue sin levantar cabeza. El empate podrá servir desde lo anímico en épocas donde lo importante no es perder. Pero la imagen canalla sigue mostrando distorsiones.









Las formaciones:





Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Jalil Elías, Diego Viera, Tomás Cardona y Agustín Aleo; Agustín Verdugo, Hernán Bernadello, Prieto y Kevin Gutiérrez (65' Fabián Enrique); Victorio Ramis (70' Ezequiel Bullaude) y Miguel Merentiel. Director técnico, Lucas Bernardi.

Central: Jeremías Ledesma;Rodrigo González, Facundo Almada, Oscar Cabezas y Facundo Rizzi; Emmanuel Ojeda (71' Fabián Rinaudo) y Néstor Ortigoza; Washington Camacho, Joaquín Pereyra (58' Claudio Riaño) y Diego Becker; Germán Herrera (82' Duvan Vergara). Director técnico, Paulo Ferrari.

Cancha: Malvinas Argentinas.

Arbitro: Hernán Mastrángelo.

Expulsado: 88' Rodrigo González (RC)