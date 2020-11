Central se sumó al adiós a Maradona con una emotiva despedida

Maradona estaba en Rosario identificado con Newell's, algo que no dejó de manifestar en reiteradas oportunidades. E incluso se recuerda que en febrero pasado, cuando Diego llegó a Rosario para dirigir a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Gigante de Arroyito, la entidad auriazul declinó brindarle el homenaje que distintos equipos rivales le estaban rindiendo cada vez que el equipo tripero jugaba en condición de visitante.

Frente al anticipo de que no habría agasajo especial, Maradona no respondió personalmente, pero su cuerpo técnico lo minimizó. "No le da importancia, está abocado 100% a Gimnasia y a quedarse con los tres puntos. Le es indiferente lo que hagan”. El partido se jugó el 15 de febrero y Central se impuso 1 a 0 con gol de Sebastián Ribas.

Pero esas circunstancias propias de las tensiones de la rivalidad en nada pesaron para que Rosario Central expresara con rapidez, a poco más de una hora de la noticia, su reconocimiento al capitán del seleccionado campeón del mundo de 1986. Genuino y digno.